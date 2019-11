Spektakuläre Kunstdiebstähle in Bayern

Der Juwelendiebstahl in Dresden hat in ganz Deutschland für Aufregung gesorgt. Immer wieder brechen Diebe in Museen und Kirchen ein, um wertvolle Kunst zu stehlen. Drei spektakuläre Fälle aus Bayern:

1962: Lösegeld für Madonna aus Volkacher Wallfahrtskirche

In der Nacht vom 7. August 1962 erlebt Volkach in Unterfranken einen der spektakulärsten Kunstdiebstähle in Bayern: Vier Diebe stehlen unter anderem die Rosenkranzmadonna, die Bildhauer Tilmann Riemenschneider zwischen 1521 und 1524 geschaffen hatte. Die Madonna hing – ohne Alarmanlage gesichert – über dem Seitenaltar der Wallfahrtskirche "Maria im Weingarten". Nachdem einer der Räuber mit einem etwa sechs Meter langen Seil über ein Fenster in die Kirche geklettert war, öffnete er seinen Komplizen von innen die Tür. Danach sollen sie, wahrscheinlich ohne Werkzeug, mehrere Stunden lang versucht haben, die Madonna aus ihrer Halterung zu befreien. Letztendlich stürzte die Madonna auf den Altar, einzelne Teile brachen dabei ab.

Nachdem der Raub bekannt wurde, schaltete sich Henri Nannen, Herausgeber vom "Stern" und studierter Kunsthistoriker, ein: In dem Magazin erschien gegen Ende August 1962 ein Artikel über den Madonnenraub mit dem Aufruf: "Gebt die Madonna von Volkach zurück! Gegen 100.000 Mark Lösegeld." Tatsächlich meldeten sich die Täter daraufhin und übergaben das Kunstwerk gegen das Lösegeld. Erst 1967 konnten zwei der Haupttäter gefasst werden, deren Bande bis dahin noch weitere Kunst- aber auch Bankraube durchgeführt hatte.

2014: Schnapsidee Kunstraub: Zwei Studenten im WM-Rausch

Es ist das Endspiel der Fußball-WM 2014: Deutschland gewinnt gegen Argentinien 1:0. Einige Stunden danach begehen zwei Studenten in Nürnberg den womöglich größten Fehler ihres Lebens. Kurz vor 4 Uhr morgens steigen die beiden Männer, berauscht von der WM-Feier, auf das Gerüst, das damals um das Germanische Nationalmuseum aufgestellt ist. In einem späteren Gerichtsverfahren geben sie zu Protokoll, sie hätten den Sonnenaufgang mit Blick über die Stadt anschauen wollen. Die beiden entdecken dabei eine offene Dachluke und steigen ins Museum ein.

Mehrere Minuten lang irren sie durch das Museum, wie die Sicherheitskameras hinterher zeigen werden. Irgendwann bleiben sie vor Emil Noldes Ölgemälde "Herr und Dame" stehen, hängen es ab und nehmen es mit – damaliger Wert gut 900.000 Euro. Sie klettern zurück über das Gerüst nach unten, doch dort wartet dann schon die Polizei, die durch Bewegungsmelder alarmiert wurde. Die beiden werden festgenommen und verbringen mehrere Monate in Untersuchungshaft.

Vor Gericht betonen die Studenten, dass es ihnen leidtue – es sei der größte Fehler ihres Lebens gewesen. Der Richter folgt dem Antrag der Verteidigung: Das Ganze sei spontan passiert unter Alkoholeinfluss und unter großer Euphorie nach dem WM-Sieg. Am Ende bekommen die beiden Studenten Freiheitsstrafen auf Bewährung: der eine ein Jahr und neun Monate wegen versuchten Diebstahls und Hausfriedensbruchs. Der andere ein Jahr und drei Monate wegen Hausfriedensbruchs und Beihilfe.

2017: Besonders dreist: Dieb schraubt am helllichten Tag Bild ab

Dass das Bild "Box Flower 1" von Maler Alex Katz plötzlich nicht mehr an der Wand hing, wunderte die Praktikantin einer Münchner Galerie in der Türkenstraße erst einmal nicht. Zwar ist das Bild mehrere zehntausend Euro wert. Doch glaubte die Praktikantin, das Kunstwerk sei verkauft worden. Erst später stellte sich heraus: Ein Unbekannter hatte am helllichten Tag – und während der Öffnungszeiten – das 23 mal 30,5 Zentimeter große Bild von der Wand abgeschraubt und die Galerie damit unbemerkt verlassen.

Alex Katz, geboren 1972, gilt als einer der bedeutendsten zeitgenössischen Künstler und hatte weltweit immer wieder bedeutsame Ausstellungen, unter anderem auch im Brandhorst in München.