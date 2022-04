Speedrunner: Stundenlang an der Bestzeit tüfteln

Immer auf der Suche nach Fehlern im Spiel

Wie also kommt es zu dieser irren Rekordzeit? Nun, letztendlich spielt Seeker "Elden Ring" nicht wirklich durch, zumindest nicht so, wie es die Entwickler vorgesehen haben. Statt sich Stück für Stück durch die große Spielwelt zu kämpfen, macht sich der Speedrunner Programmierfehler zunutze. Ein übliches Vorgehen, sagt Robin Klein aka Fliggmode, selbst leidenschaftlicher Speedrunner. Wenn er ein neues Computerspiel ausprobiert, sucht er auch nach solchen Fehlern, die den Entwicklern durch die Lappen gegangen sind. Genau so funktioniert auch die "Elden-Ring" Bestzeit.

Seeker, der französische Weltrekordhalter, stellt seinen Helden etwa gleich zu Beginn an eine ganz spezielle Stelle an einem Treppenabsatz – und plötzlich fliegt die Spielfigur durch die Luft durch Mauern hindurch und landet nach einem kurzen freien Fall in einer Burg, die der Spieler normalerweise erst nach mehreren Stunden betritt. Selbst für jemanden, der vorher noch nie "Elden Ring" gespielt hat, dürfte das ziemlich merkwürdig aussehen. Zip Glitch nennt sich diese Abkürzung im Fachjargon der Speedrunner.