Kanzlerkandidat Scholz macht Discos keine Hoffnungen

SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz macht den Musikclubs in Deutschland keine Hoffnungen auf eine rasche Rücknahme der Abstands- und Maskenpflicht. Die Ansteckungsgefahren seien natürlich am größten, wenn man dicht zusammenkomme, sagte der bei den persönlichen Umfrage-Werten im Vergleich zu Armin Laschet und Annalena Baerbock gerade führende Vizekanzler und Bundesfinanzminister bei einer Veranstaltung mit Vertretern der Schausteller-, Gastro- und Eventbranche in Hamburg.

Derzeit für Bund und Länder kein Thema

Mit Blick auf die anstehenden Beratungen der Länderregierungschefs mit der Kanzlerin sagte Scholz: "Wir werden am Dienstag dazu keine Beschlüsse fassen."

Der Musikspielstätten-Verband "LiveKomm" hatte vergangene Woche ein Öffnungskonzept vorgelegt - und sich erhofft, dass Bund und Länder es zumindest zur Kenntnis nehmen. Es sieht im Wesentlichen zwei Dinge vor – immer unter der Maßgabe, dass nur Genesene, Geimpfte und evtl. Getestete hineindürfen: Zum einen die sofortige Aufhebung der Masken- und Abstandspflicht für Live- und Clubveranstaltungen. Und zum anderen die vollständige Aufhebung aller Corona-Einschränkungen für den Indoorbereich ab Oktober.