Nach langem Streit beginnt der Bau für das Museum der Moderne

Der Zweite Weltkrieg hat diesen Ort auseinandersprengt, die Teilung der Stadt erledigte den Rest. Nur die St. Matthäus-Kirche von Friedrich August Stüler erinnert noch an die alte Bebauung. Das sogenannte Kulturforum gehört bis heute zu den größten Problemzonen in der Berliner Innenstadt. Beim Wiederaufbau in den 60er Jahren entstanden Architektur-Solitäre, die sich gegenseitig maximal auf Abstand halten – im Norden das golden schimmernde Zelt der Philharmonie von Hans Scharoun, im Süden die Neue Nationalgalerie – der gläserne Würfel von Mies van der Rohe. Dazwischen viel schmuddelige Freifläche.

Die Idee vom Forum funktioniert hier nicht:

"Ich habe deshalb diesen Begriff der Dichte immer schon eingebracht, weil, was eigentlich fehlt, ist eher die Dichte und die Nähe und nicht die Weite und die Offenheit. Und wir sehen es als unsere Aufgabe, hier mit diesem letzten Schlussstein das nachzuholen. Das heißt, diese Gebäude aufeinander zu beziehen, aber auch die Institutionen." Jacques Herzog, Architekt

Das Museum als ein Raum mit vielen Sälen

Mit ihrem Entwurf eines gedrungenen, breiten Hauses unterm Giebeldach knüpfen Herzog de Meuron an das fragilste Bauwerk des Ortes an, die St. Matthäus-Kirche. Schön schreibt die durchbrochene Backstein-Hülle des Neubaus die lebendige Fassadengestaltung von Stüler in die Gegenwart fort.

9.000 qm Ausstellungsfläche sollen unter dem Dach entstehen, dafür müssen die Architekten tief in den Berliner Boden gehen. Doch selbst am untersten Punkt wird das Dach sichtbar bleiben, verspricht der Architekt:

"Wenn du reinkommst und die Treppe runtergehst, bist du in diesem Mittelschiff, und da siehst du von unten bis oben unters Dach. Da siehst du, dass alles ein Raum ist, das ganze Museum ist ein Raum, in dem es dann verschiedene Säle gibt. Es ist ganz wichtig, dass man immer die Übersicht hat, wenn man reingeht, über das ganze Haus. Diese Idee mit dem Satteldach ist wortwörtlich zu nehmen: Es ist ein Haus, in dem alle Platz finden können." Jacques Herzog, Architekt