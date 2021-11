Spaß in der Manege: Wagners "Rheingold" in Stuttgart

Das war alles ungemein gut gespielt, und ungemein mutig, denn Stephan Kimmig verweigerte dem Publikum konsequent alle Versatzstücke, die das "Rheingold" ausmachen: Dieser Wotan hat weder eine Augenklappe, noch einen Speer, es gibt keinen Regenbogen, keine Götterburg Walhall, keinen Rhein und kein Nibelheim und das mythische Gold besteht aus angemalten Barren, reichlich Lametta und einem billigen Pokal. So radikal reduziert und gänzlich unmythisch lässt sich Wagner also bebildern, vorausgesetzt, das Ensemble ist so hochmotiviert bei der Sache wie in Stuttgart.

Götter in Friesennerzen beim Rudern

Das Problem an der Inszenierung: Dirigent Cornelius Meister im Graben liebt es monumental, lässt das Orchester schon so üppig aufblühen, als ob die "Götterdämmerung" zu bewältigen ist. Das macht was her, zumal die Harfen bis in den ersten Rang hoch aufgebaut waren, das ist bewegend und effektvoll, doch traf großer Klang auf kleine Bilder, Pathos auf Ironie, und diese skurrile Mischung wirkte so befremdlich, dass es für das Regie-Team vernehmliche Proteste gab.

Manches vermittelte sich leider nicht: Warum warfen sich die Götter am Ende "Friesennerze" über? Hatten sie ihre Klimaziele verfehlt? Warum forderten die Rheintöchter per Transparent dazu auf, nicht länger feige zu sein? Warum fuchtelten die Götter mit Rudern herum? Wollten sie damit auf die ansteigenden Meeresspiegel deuten? Auch das Programmbuch brachte darüber keinen genaueren Aufschluss, wenngleich Stephan Kimmig demnach an "Fridays for Future" glaubt.