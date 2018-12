Sparta trägt Badelatschen: "Die Schöne Helena" in Würzburg

Venus als Geheimdienstchefin "M"

Die französische Regisseurin Pascale-Sabine Chevroton zeigte Paris jedenfalls als eine Art Geheimagent 007 im Auftrag der Liebe, und Venus, die ist hier seine strenge Chefin, also das, was in James-Bond-Filmen "M" erledigt, die herbe Anführerin vom Auslandsgeheimdienst MI 6. Wenn Venus nicht gut drauf ist, setzt es auch mal Ohrfeigen. Anders als im Film muss Paris in der Operette allerdings nicht um sich schießen, immerhin, sondern nur eine List anwenden, um Helena nach Troja zu entführen. So richtig spannend und unterhaltsam war diese Idee allerdings nicht umgesetzt, und auch der Einfall, die gesamte Handlung in ein luxuriöses Wellness-Resort zu verlegen, war zwar plausibel, aber letztlich auch recht harmlos.

Sprachliches Durcheinander beschwerlich

Tatsächlich spielt Offenbachs "Schöne Helena" ja in Sparta und im mondänen Badeort Nauplia an der Küste des Peloponnes, aber in der Würzburger Inszenierung war das im Bühnenbild-Entwurf von Alexandra Burgstaller doch eher ein Badelatschen-Paradies mit Gips-Säulen als ein elegantes Seebad mit Chic. Oder anders ausgedrückt: Mehr Bad Füssing als Capri. Klar, dass die schöne Helena sich da unwohl fühlte und aus Protest fast durchgehend französisch sprach, was zu einem Durcheinander führte, das manchem Zuschauer trotz Übertiteln etwas beschwerlich vorkam. Die Sprechtexte waren überhaupt einmal mehr das große Problem dieser Operetten-Premiere: Sänger tun sich ohnehin schwer, zwischen Sprech- und Singstimme hin- und herzuschalten, wenn sie dann auch noch mühsam deutsche Texte auswendig lernen müssen, bleiben Wortwitz und Tempo oft auf der Strecke. Gerade bei Stücken von Offenbach, die von aktuellen politischen Anspielungen und Situationskomik leben, ist das leider sehr hinderlich.