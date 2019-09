Bunt, schrill, nachdenklich – Pedro Almodóvar wird 70

Eine der wichtigsten Frauen in Almodóvars Leben war aber seine Mutter, das betont er immer wieder. Auch wenn sie seine Arbeit als Regisseur eher kritisch sah, wie sie in einer Dokumentation des spanischen Fernsehens gesteht: "Meine Nachbarinnen haben mir mal erzählt: 'In den Filmen deines Sohns kommen so viele Bettszenen vor.' Und ich sah, dass ihnen das gar nicht gefällt. Und ich dachte mir: 'Oh mein Gott, ich schäme mich dafür, dass meine Nachbarinnen das gesehen haben!'"

Seine aktuellen Filme sind weniger wild und zügellos, eher tiefgründig und nachdenklich. Das neueste Werk "Leid und Herrlichkeit" ist eine Art Autobiografie Almodóvars. Sie könnte ihn Anfang nächsten Jahres wieder in das Universum bringen, das er schon von den Schokoladentafeln seiner Kindheit kennt: nach Hollywood. Nämlich dann, wenn der Streifen dort als "bester internationaler Film" für einen Oscar nominiert oder sogar mit der Trophäe geehrt wird.