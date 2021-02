Spanien: Linker Rapper löst Debatte über Meinungsfreiheit aus

Er hat sich mit einigen Unterstützern in der Universität seiner Heimatstadt Lérida in Katalonien verbarrikadiert und droht per Twitter, die Polizei müsse ihn schon gewaltsam herausholen und abführen. Bis spätestens Freitag dieser Woche soll Rapper Pablo Hasél (33), der bürgerlich Pablo Rivadulla Duró heißt, eine neunmonatige Gefängnisstrafe antreten, nachdem die oberste spanische Gerichtsinstanz seine Berufung ablehnte. Grund dafür: Wüste Beschimpfungen von Polizei, Justiz und Politikern bis hinauf zur königlichen Familie.

Hasél ist mehrfach wegen Gewaltdelikten vorbestraft, so soll er 2016 einen Journalisten mit Reinigungsflüssigkeit übergossen haben und einen unliebsamen Zeugen in einem Prozess um Polizeigewalt tätlich angegriffen haben. Eine erste Haftstrafe von zwei Jahren war zur Bewährung ausgesetzt, das sei im Wiederholungsfall nicht möglich, so die Richter. Daneben war Hasél zu Geldstrafen von zusammen genommen knapp 15.000 Euro verurteilt worden. Im jüngsten Fall kamen noch mal 30.000 Euro dazu.

"Verbale Entgleisungen" sollen milder bestraft werden

Amnesty International hat das Urteil gegen Hasél als "ungerecht und unangemessen" kritisiert. Der Fall erregt in ganz Spanien enormes Aufsehen und setzt die linke Regierung schwer unter Druck, denn die Paragraphen über Gewaltverherrlichung und Unterstützung terroristischer Aktivitäten, nach denen Hasél verurteilt wurde, hatte die rechte Vorgängerregierung 2015 erheblich verschärft und weit gefasst. Damals sollten separatistische Bewegungen wie die baskische ETA geschwächt werden. Beleidigungen gegen die Krone, gegen Religion und Politik können seitdem deutlich schärfer geahndet werden als zuvor. Jetzt kündigte Regierungssprecherin Maria Jesus Montero an, die Meinungsfreiheit solle in Spanien neu geregelt werden, allerdings seien entsprechende Pläne noch in einem "frühen Stadium". Angedacht ist demnach, "verbale Entgleisungen im Rahmen künstlerischer, kultureller oder intellektueller Ereignisse" nicht länger unter Strafe zu stellen.