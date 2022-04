"Spaltung der Elite": Kreml-Sprecher empört eigene Medien

Einmal mehr bewahrheitet sich in Russland die Erfahrung, dass Regierungen Opfer ihres eigenen Propaganda-Furors werden können und einmal im Umlauf gebrachte Hasspredigten nicht verhallen, sondern im Gegenteil an Lautstärke zunehmen. Der Kreml jedenfalls scheint über Teile seiner Gefolgschaft keine Kontrolle mehr zu haben, die Spirale des Fanatismus unaufhaltsam, was Verhandlungen nicht gerade einfacher macht und Kompromisse ausschließt.

Geradezu blutrünstige Fantasien finden sich selbst in "halboffiziellen" Medien wie der Nachrichtenagentur RIA Novosti. Dort schreckt Redakteur Timofey Sergeytsev unter der Überschrift "Was soll Russland mit der Ukraine machen?" selbst vor einem Aufruf zum Massenmord nicht zurück.

Leider könne man zwischen "schlechter Führung" und "guter Bevölkerung" nicht mehr unterscheiden, da "höchstwahrscheinlich die Mehrheit" der Ukrainer "nazistisch" sei und über Jahrzehnte "umerzogen" werden müsse: "Die Elite muss liquidiert werden, ihre Umerziehung ist unmöglich." Die "Ausrottung" werde ein "rein russisches Geschäft" sein, bei der Verbündete nichts mitzureden hätten. Bemerkenswert ist weniger, dass solche Meinungen am rechten Rand der russischen Politik verbreitet sind, als dass sie jetzt ganz offen ihren Platz auf "Mainstream"-Plattformen finden.

Verbot der Regenbogen-Fahne gefordert

Die Aggression richtet sich dabei nicht nur nach außen, sondern auch nach innen: Anderswo wird geschrien, die Regenbogen-Fahne müsse in Russland sofort verboten und das Strafgesetzbuch in Sachen Homosexualität wieder auf den Stand der Sowjetunion gebracht werden. Die "traditionellen" Werte gelte es mit aller Macht wiederherzustellen. Der Krieg wird also auf der Rechten schon lange nicht mehr als Sicherung gegen den NATO-Einfluss verstanden, sondern als geradezu "mythisches" Weltanschauungsdrama, wonach sich das "heilige" Russland des "liberalen Westens" erwehren muss.

Zoff zwischen Peskow und Kadyrow

Solche Ansichten scheint zumindest Kreml-Sprecher Dmitri Peskow (54) nicht zu teilen, denn dann wäre jede Art Verhandlung mit Kiew sinnlos. Genau die jedoch sind ohne durchgreifende militärische Erfolge immer dringlicher: Der Krieg kommt Russland enorm teuer zu stehen, ein "totaler" Sieg, wie ihn sich die Fanatiker herbeisehnen, erscheint mittelfristig ausgeschlossen. So lässt sich erklären, dass Peskow sich verleiten ließ, den TV-Moderator Iwan Urgant (43), der zwischenzeitlich Russland verlassen hatte und mittlerweile zurückkehrte, als "großen Patrioten" zu würdigen. Peskow wollte auch nicht alle Kulturschaffenden, die ins Ausland gegangen sind, als "Verräter" beschimpft sehen. Viele hätten einfach nur Angst gehabt.