"Space Dogs": Wer sind wir Menschen eigentlich für Hunde?

"Weit draußen im Erdorbit schwebte einmal eine tote Hündin in einer Raumkapsel. Die Hündin wurde Laika genannt und lebte einst auf den Straßen von Moskau." Diese Stimme aus dem Off klingt, als wüsste sie ganz genau Bescheid: über das All und die Erde, über Mensch und Tier, Fakt und Fiktion. Die Zuschauerin aber ist völlig verloren, als der Film an- und die Stimme sie gleichsam einfängt. Beginnt so die angekündigte Dokumentation oder doch ein Spielfilm? Erzählt die Stimme ein Märchen oder führt sie geradewegs in die Dystopie? Lässt einen dieser Film mit beiden Beinen auf dem Boden stehen oder drängt er in andere Sphären – ins Religiöse womöglich, ins Überirdische oder zumindest: ins Tierreich?

Eine Straßenhündin wird zum Geist

Das Bild jedenfalls lässt einen schweben, zwischen Himmel und Erde, die Musik zieht einen hinein, lässt einen wie im Sog hinschauen und genau zuhören. Dieser Stimme vor allem, die weiter und weiter erzählt. Davon, dass die Hündin monatelang wie kosmisches Treibgut durch die Dunkelheit schwebte. Dass die Erde ihre tote Hündin nicht einfach dem endlosen Kosmos überlassen wollte und sie mit all ihrer Kraft wieder näher an sich heranzog, bis Laika zurück war, in der Erdatmosphäre, aber auch verglüht. In diesem Moment, erzählt die Stimme, wurde aus dem Straßenhund ein Geist.

Was sehen die Hunde in uns?

Wer sich Antworten erwartet, Sicherheit, wo genau wir uns gerade umsehen und warum überhaupt, der wird diesen Film nicht mögen. Deshalb lieber eine weitere Frage, keine der Zuschauerin, sondern eine der beiden Filmemacher. Elsa Kremser und Levin Peter: "Als wir in Archivaufnahmen sahen, wie ein Hund im All minutenlang in die Kamera blickt, entstand eine zentrale Frage dieses Films: Was sehen die Hunde in uns Menschen?" So schreiben die beiden Regisseure. Und dieser Frage nähern sie sich nach ihrer fulminanten Exposition an: Nachdem die Zuschauerin nämlich tatsächlich kurz glaubte, einen Geist gesehen zu haben, spuckt die Kamera sie auf den Straßen Moskaus wieder aus.