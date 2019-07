Influencer im Namen Gottes – funktioniert das?

Jana erklärt Glauben anhand ihres Alltags

Was das Projekt "Jana glaubt" kostet, will die Kirche nicht veröffentlichen. Die Videoclips sind hochprofessionell von einer Agentur erstellt. Dennoch soll alles so authentisch wie möglich rüberkommen: Jana redet vor allem über ihr Leben, ihr Medizinstudium und was Gott mit alldem zu tun hat. Mal sitzt sie im Studio mit einem Gast, mal nimmt sie die Zuschauer mit in ihren Alltag. Mal frühmorgens im Schlafanzug oder verweint mit Brille im Wohnzimmer kurz vor einer wichtigen Prüfung.

In ihrem ersten Videoclip auf Youtube stellt sie klar, welche Bedeutung der Glaube für sie hat: "Ich persönlich bin evangelisch und gehe in eine evangelische Kirchengemeinde. Und Glaube findet statt, wenn wir Gottesdienste feiern, wenn wir Lieder singen, wenn wir gemeinsam beten. Füreinander, miteinander. Dann findet Glaube statt. Aber Glaube ist für mich etwa, was nicht nur sonntags, sondern 24/7 stattfindet. In meinem Leben. Das ist nämlich nicht Teil meines Lebens oder gehört irgendwie dazu, sondern ist Fundament meines Lebens."

Evangelische Kirche verlängert Projekt mit Jana

In ihren Aussagen wird deutlich: Jana Highholder ist in einer freikirchlichen Gemeinde großgeworden. Und ihre konservativen Auffassungen brachten ihr schon einiges an Kritik ein. Besonders ihre Ansicht zur Rolle der Frau wurde kritisiert. Trotz der Kritik: Die Evangelische Kirche wertet den Kanal als Erfolg und hat vor kurzem eine Verlängerung des Projekts um ein Jahr beschlossen.

