Soviel Promis wie selten: Venedigs Filmfestspiele haben begonnen

Fans, Fotografen und Autogrammjäger belagerten gestern Abend den roten Teppich. Die Liste der bisherigen Gästeankünfte ist beeindruckend – selten war bereits am ersten Tag der "Mostra" so viel Prominenz auf dem Lido: Scarlett Johansson und Brad Pitt, Julie Andrews und Laurie Anderson, Pedro Almodóvar und Adam Driver. Dazu natürlich die beiden Hauptdarstellerinnen des Eröffnungsfilms "La Vérité": Catherine Deneuve und Juliette Binoche.

Binoche kennt Hirokazu Kore-eda, den Regisseur des Eröffnungsfilms und wichtigsten zeitgenössischen Filmemacher Japans, schon länger. Ihr Traum war es immer, einmal mit ihm zu drehen. Gemeinsam mit Catherine Deneuve hat Binoche den Regisseur Kore-eda schließlich überzeugen können, erstmals außerhalb seines Landes zu arbeiten und in einer anderen Sprache zu drehen.

Deneuve, Binoche, Kore-eda

Kore-eda, der letztes Jahr in Cannes die Goldene Palme für "Shoplifters" gewann, bleibt sich trotz dieser radikalen Veränderung seiner gewohnten Arbeitsbedingungen treu: Mit "La Vérité" hat er wieder eine fein gesponnene, vielschichtige und berührende Familiengeschichte inszeniert, mit der für ihn üblichen ruhigen Erzählweise, langen Dialogen und kleinen Ellipsen.

Catherine Deneuve spielt sich im Film als französische Starschauspielerin quasi selbst. Juliette Binoche als ihre Tochter, die in Amerika lebt und mit Mann und Kind zu Besuch kommt, leidet unter der egozentrischen und kaltherzigen Mutter, die sich vor allem um den eigenen Ruhm sorgt. Die beiden Schauspielerinnen haben das Drehbuch gemeinsam mit Kore-eda entwickelt. Der Regisseur sagte bei der Pressekonferenz gestern in Venedig: "Zuerst einmal geht es um eine Mutter-Tochter-Beziehung. Aber mit der Dauer des Films bemerkt man, dass eigentlich jeder Charakter mit jedem anderen in eine Beziehung tritt. Das offenbart ganz unterschiedliche Blicke auf die einzelnen Personen."

Ein schöner Eröffnungsfilm, intensiv und voll leiser Ironie

"Das ist, was meine Filme so spannend macht", sagt Kore-eda. "Es handelt sich immer um ein komplexes Konstrukt von Vorstellungen und Wünschen, von Sehnsüchten und Lügen – und dazu kommt noch eine Menge Halbwahrheiten. Daraus entsteht eine gewisse Magie, weil die Beziehungsmuster sehr komplex sind. Es ist aufregend, sie zu verfolgen – und am Ende ist es ja immer so, dass sich diese Familien in meinen Filmen verändert haben. Das ist wie eine Reise, deren Ziel nicht festgelegt ist – und das macht es spannend."

"La vérité" ist ein schöner Eröffnungsfilm, intensiv und voll leiser Ironie. Catherine Deneuve spielt großartig, selten hat man sie in letzter Zeit so gut gesehen – womit schon eine erste Favoritin für den Preis für die beste Schauspielerin feststeht.