Soviel Jazz steckt in der Bibel: "Apokalypse"-Kantate in München

Der Komponist Karl Feilitzsch ging vielen Menschen auf die Nerven. Er brachte das Kunststück fertig, Franz-Josef Strauß ebenso gegen sich aufzubringen wie linke WDR-Redakteure. Als Gründer der "Grünen Aktion", die sich für den Naturschutz einsetzte, kämpfte Feilitzsch ab Ende der sechziger Jahre für den Erhalt des Isartals und des Hofoldinger Forsts, wo damals ein Großflughafen geplant war. Mehr oder weniger im Alleingang ließ er Plakate und Flugblätter drucken und soll gelegentlich am Telefon sogar als "Minister" aufgetreten sein, um Beamte in seinem Sinne zu beeinflussen. Mit seinem Öko-Fundamentalismus stieß er damals bei CSU und SPD gleichermaßen auf taube Ohren, und in der Redaktion des WDR-Politikmagazins "Monitor" fragten sie sich in einer Sendung am 9. November 1970, ob hinter der "grünen" Mentalität von Feilitzsch nicht doch eher eine "braune" steckte, denn der Mann war ab 1940 - angeblich zur "Tarnung" - in der NSDAP gewesen und hatte bei seinen Gegnern den Ruf, ein eher egomanischer als basisdemokratischer Umwelt-Fanatiker zu sein.

"Apokalypse"-Aufführung nach 46 Jahren

Als Komponist ist Feilitzsch weitgehend vergessen, weshalb eine Aufführung seiner Jazz-Kantate "Apokalypse" nach dem gleichnamigen Bibel-Text im Münchner Herkulessaal zum 100. Jahrestag des Waffenstillstands nach dem Ersten Weltkrieg für besondere Aufmerksamkeit sorgte. Der Bayerische Rundfunk hatte das Werk im September 1949 uraufgeführt. Danach wurde es nur noch wenige Male gespielt, in den Ruinen der Münchner Residenz, in Tutzing und Oldenburg. Trotz oder wegen des geringen Erfolgs überarbeitete Feilitzsch 1972 das aus der Zeit gefallene Werk. Diese zweite Fassung wurde erst jetzt, 46 Jahre später, erstmals aufgeführt. Der erst 23-jährige, aus Graz stammende Dirigent Patrick Hahn leitete dabei das Orchester KlangVerwaltung, dessen Chefdirigent bis zu seinem Tod im Juni 2018 der Feilitzsch-Schüler Enoch zu Guttenberg war.

Missionarische Strenge des Konvertiten

Obwohl Dirigent, Musiker und Sänger die "Apokalypse" auf hohem Niveau interpretierten und technisch sogar brillant waren, enttäuschte diese rund 70-minütige Jazz-Kantate. Zwar arbeitete Feilitzsch mit Blues, Boogie-Woogie, Slow-Fox- und Rumba-Rhythmen, doch vom Swing-Gefühl eines Leonard Bernstein, der zeitgleich komponierte, ist der recht hölzern-unbeholfene klingende Feilitzsch weit entfernt. An ein so ein umstrittenes wie aufwühlendes religiöses Jazz-Werk wie Bernsteins "Mass" reicht diese dröge Arbeit nicht heran. Eher stellte sich bei Feilitzsch, Jahrgang 1901, eine gediegen-verkniffene Kirchentags-Atmosphäre ein. Bei der Komposition 1948 hatte er den Jazz wohl noch nicht wirklich verstanden und stand eher unter dem Eindruck der unsentimentalen, betont nüchternen "Neuen Sachlichkeit" seines Generationsgenossen Paul Hindemith.

Wie sollte ein Komponist während der Nazi-Zeit auch mit dem Jazz vertraut werden? Außerdem stand Feilitzsch damals ganz im Bann seiner 1944 erfolgten Konversion vom Protestanten zum Katholiken. Konvertiten neigen ja häufig zu übertriebenem Glaubenseifer und sehr fundamentalistischen Positionen, weniger zur gelassenen, entspannten Melancholie, die den Jazz so unverwechselbar macht. Womöglich ist diese "Apokalypse" deshalb von missionarischer Strenge und einer gewissen künstlerischen Ödnis. Zuviel Verkündigungseifer, zu wenig instrumentale und melodische Fantasie. Da überzeugt der Österreicher Franz Schmidt mit seiner spätromantischen Apokalypse-Vertonung von 1938 weit mehr.

Widerständiger Geist

Gleichwohl war dieser Abend im Herkulessaal wichtig und richtig. Ein bayerischer Eigenbrötler und widerständiger Geist wie Feilitzsch hat es allemal verdient, in Erinnerung gehalten zu werden. Die Schwabinger Straße gleichen Namens wurde übrigens nach einem seiner Vorfahren getauft, dem bayerischen Innenminister Maximilian von Feilitzsch. Der Kunstfilmer Gisbert Hinke drehte 1958 eine Art "Katastrophen-Essay" nach der "Apokalypse"-Musik von Feilitzsch. Der verschollene Streifen wurde kürzlich wieder entdeckt, aufwändig restauriert und im Begleitprogramm gezeigt. Auch dieser Film verdient aus der Distanz von 60 Jahren eher "archäologisches" als künstlerisches Interesse.