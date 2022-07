Soul und Funk mit Botschaft – das neue Album von Ben Harper

In den letzten Jahren hat er sich mit Blues-Ikone Charles Musselwhite zusammengetan und außerdem ein Instrumental-Album veröffentlicht, auf dem seine geliebte Weissenborn Lap-Steel-Gitarre im Mittelpunkt steht. Auf neue, eigene Songs mussten die Fans jetzt allerdings sechs Jahre warten. Doch das Warten hat sich gelohnt, denn in der Art von Prince singt und spielt Harper auf seinem neuen Album fast alles selbst. Wenn Harper gleich im ersten Song "Below Sea Level" davon singt, dass sich sein Leben manchmal so unwirklich anfühle wie unterm Meeresspiegel, dann schichtet er Gesangsaufnahme um Gesangsaufnahme übereinander und singt so mit sich selbst im Chor.

Persönliches wird politisch

So persönlich, aber auch gleichzeitig politisch sind sehr viele Songs des Albums. In den Texten gibt es auch immer wieder Anspielungen auf recht aktuelle politische Ereignisse. Da gibt es den mit einem weiblichen Gospel-Trio eingespielten Song "We need to talk about it", in dem Harper in Call-and-Response-Manier die immer noch nicht vollständig aufgearbeitete Geschichte der Sklaverei mit der Notwendigkeit der "Black Lives Matter"-Bewegung verknüpft: "Slavery / We need to talk about it / I say Black Lives Matter / 'Cause history says we don't / You're either a Christian or a racist / You can't be both."

Trauer um den Bassisten seiner Begleitband

Musikalisch dominieren auf Ben Harpers neuem Album "Bloodline Maintenance" Soul und Funk, gelegentlich erlaubt er sich auch einen Abstecher zum Blues. Das erinnert an die 70er, an Curtis Mayfield, Stevie Wonder und Gil-Scott-Heron, hält dank HipHop-Anklängen und gerappter Passagen aber auch die Verbindung zum zeitgenössischen Pop. Dass Ben Harpers Songs neuerdings so groove-orientiert sind, mag auch damit zu tun haben, dass er die Songs des neuen Albums nicht auf einer Gitarre, sondern auf einem Bass komponiert hat – als eine Art Widmung für Juan Nelson, den kürzlich verstorbenen, langjährigen Bassisten seiner Begleitband Innocent Criminals.