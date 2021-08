Souheil Thabti: Influencer, Vater und Hausmann

Souheil Thabti ist muslimischer Theologe, 37 Jahre alt und Hausmann. Damit entspricht der Wolfsburger so gar nicht dem gängigen Klischee eines muslimischen Mannes und Familienvaters. In der zweiten Staffel des Podcasts Primamuslima spricht der Islamwissenschaftler mit Moderatorin Merve Kayikci über die traditionelle Rollenverteilung zwischen Männern und Frauen, was tatsächlich im Koran steht und männliche Vorbilder.

Jurist, Theologe und jetzt Hausmann und Influencer

Als Souheil Thabti und seine Frau ihren ersten Sohn bekommen haben, arbeitete er in Frankfurt in Vollzeit. Damals kam er immer erst abends nach Hause, wie er erzählt. Der Wolfsburger hat Jura und Islamwissenschaft studiert und im Bereich Islam und Banken promoviert. Er gibt Koran-Unterricht, hat einen muslimischen Radiosender gegründet und ist als Influencer unterwegs. Vor kurzem hat er eine Fahrradtour durch Deutschland gemacht, auf der er immer wieder in Städten Halt machte und sich mit jungen muslimischen Gruppen traf. Dafür hat er unter anderem Zeit, weil er gerade Hausmann ist, während seine Frau arbeitet.

Die traditionelle Rollenaufteilung zwischen Mann und Frau sei in vielen muslimischen Familien in Deutschland noch sehr verbreitet, beklagt Primamuslima-Moderatorin Merve Kayikci. "Ich kenne das aus meiner eigenen Familie, dass der Mann das Geld nach Hause bringt und eine Mutter das Essen auf den Tisch stellt. Es gibt eine ganz klare Rollenteilung." Souheil Thabti sei ein Beispiel von vielen jungen Muslimen, bei denen diese Rollenverteilung gerade aufbricht.

Islam sorgte im 7. Jahrhundert für mehr Frauenrechte

Dafür hatte Souheil Thabti ein gutes Vorbild: seinen Vater. "Er war zwar schon typisch Mann. Meine Mutter war auch typisch Hausfrau, aber er hat auch mitgeholfen. Ich habe ihn nicht selten erlebt, dass er den Abwasch gemacht hat." Zwischen ihm und seinen Schwestern habe es keinen Unterschied in der Erziehung gegeben. "Meine Mutter hat oft gesagt: Du hast selber zwei Hände, deine Schwester ist nicht deine Dienerin."

In der allgemeinen Wahrnehmung wird der Islam unter anderem wegen der Verschleierung und Mehrfachehen als frauenfeindliche Religion gesehen. Dass Frauen weniger Rechte haben, sei in vielen Kulturen weltweit üblich gewesen, als der Islam im 7. Jahrhundert entstand war, meint Merve Kayikci. "Der Islam hat damals vor 1.400 Jahren eine große Reform gebracht. Es wurden im Koran Rechte für Frauen festgehalten, die es vorher gar nicht gab: Sie durften als Zeugin fungieren, sie duften erben, Besitz haben, bei einer Ehe zustimmen und sich scheiden lassen", sagt Merve Kayiki. Auch später in der islamischen Geschichte habe es weibliche Vorbilder gegeben.

Gleichberechtigung in vielen Moscheen noch nicht Realität

Trotzdem: "Manchmal entspricht dieses Frauenbild von der unterdrückten Muslimin schon der gelebten Realität von Muslimen heute", gesteht Merve Kayiki. Souheil Thabti stimmt ihr zu. Dabei habe der Prophet Mohammed das keineswegs vorgelebt, meint der Theologe Souheil Thabti. "Ich kenne keinen Moment, dass er so gelebt hätte, dass die Frau zu Hause den Haushalt macht. Ganz im Gegenteil: Es war eher so, dass er derjenige war, der im Dienste seiner Familie, seiner Frauen stand", sagt Souheil Thabti.

Auch wenn im Koran selbstverständlich stehe, dass Mann und Frau gleich seien, sei das in den deutschen Moscheen noch nicht durchgehend gelebte Realität. Souheil Thabti kritisiert auch, dass viele Regeln gar nicht unbedingt so auch im Koran stehen. Als Beispiel nennt er, dass Männer mehrere Frauen heiraten dürften oder, dass eine Frau keinen Nicht-Muslim heiraten dürfe.

Job aufgegeben, um mehr Zeit für die Familie zu haben

Souheil Thabti und seine Frau haben vor der Ehe ausführlich darüber gesprochen, wie Aufgaben verteilt werden. Dass er seine Arbeit an den Nagel gehängt hat und gerade neben dem Haushalt als Influencer unterwegs ist, liegt vor allem daran, dass er gemerkt hat, wie viel Familienleben für den Beruf auf der Strecke blieb. Vollzeitjob und abends zwei-drei Stunden mit der Familie verbringen - für ihn zu wenig. "Dann habe ich für mich auch klar gesehen und entschieden, ich möchte auf jeden Fall nur etwas machen, was mir ermöglicht, meine Kinder, meine Frau so oft wie möglich zu sehen", sagt Souheil Thabti.

Ein normaler Tag sieht bei Familie Thabti aus wie bei vielen Familien: "Ich ziehe die Kinder an, mach sie fertig und bringen sie zum Kindergarten. Danach beginnt meine Morning-Show, weil ich angefangen habe, einen Radiosender zu betreiben. Anschließend gibt es administrative Aufgaben, Telefonate, Meetings, Teambesprechungen, Aufnahmen. Später hole ich die Kinder ab. Entweder haben wir schon gegessen, oder wir essen zusammen mit meiner Frau. Und ansonsten machen wir viel zusammen am Abend: abduschen, baden, Kinder bettfertig machen."

Mit dem Fahrrad per Livestream durch Deutschland

Neben dem Radio-Sender hat Souheil Thabti im letzten Jahr begonnen auch Livestreams auf Instagram zu machen. Einmal ist er schon kurzerhand mit dem Fahrrad durch Deutschland gefahren und hat viele Muslime kennengelernt. "Das hat mir gezeigt, dass wir hier in Deutschland eine wunderschöne muslimische Community haben, die alles andere ist als das mehrheitlich medial präsente Bild: Araber, Muslime, Extremisten, Terroristen. Sondern einfach ganz normale Bürgerinnen und Bürger muslimischen Glaubens", sagt Souheil Thabti.