SOS Weihnachten! Wohin, wenn die Stille Nacht zu still wird?

Während des ersten Lockdowns im Frühjahr gab es mehr häusliche Gewalt, stärkere Vernachlässigung von Kindern und einen höheren Alkoholkonsum. Nun, im strengen Lockdown, befürchten Hilfseinrichtungen wie Frauenhäuser oder Telefonseelsorge, dass sich diese Probleme verschlimmern. Vor allem an Weihnachten, wo es bei vielen zu Hause ohnehin schon kriselt.

Telefonseelsorge ist rund um die Uhr jeden Tag erreichbar

Das Telefon ist für viele Menschen die Rettung in der Einsamkeit des Lockdown. Sie wählen die Nummer der Telefonseelsorge, die die evangelische und katholische Kirche rund um die Uhr, 365 Tage im Jahr anbieten. Für das Erzbistum München und Freising nimmt Tobias Lehner Anrufe und Mails entgegen. Und zu Weihnachten im Corona-Jahr rechnet der Telefonseelsorger mit besonders vielen Hilfesuchenden.

"Die Vorstellung des perfekten Weihnachtsfestes, das dann doch so perfekt nicht ist, und in diesem Jahr aufgrund des Corona-Lockdowns auch gesellschaftlich ohnehin nicht perfekt sein kann, macht das Weihnachtsfest für viele Menschen tatsächlich zu einer Belastung und zu einer Überforderung." Tobias Lehner

Um 30 Prozent war das Anrufaufkommen bereits im ersten Lockdown gestiegen. An den Weihnachtstagen mit Ausgangssperre ab 21 Uhr und beschränkten Kontaktmöglichkeiten werde es noch mehr Bedarf an Telefonseelsorge geben, befürchtet Lehner. Auch Silvester muss im Stillen gefeiert werden.

Vermehrt Anfragen von jüngeren Menschen

Tobias Lehner stellt sich vor allem auf Anrufe und Mails von jüngeren Menschen ein, von denen es bereits im Frühjahr erstmals vermehrt Anfragen gab: "Die sagen, Corona bremst mich aus, ich habe keinerlei soziale Kontakte, ich lerne keine Partnerin kennen, ich weiß nicht, wohin geht mein beruflicher Weg?", erzählt Lehner. Einige hätten auch ihre Studentenbuden kündigen müssen und würden jetzt zu Hause bei ihren Familien sitzen, mit allen sozialen Problemen, die es da gibt. Depression, Suchtmittelmissbrauch und Perspektivlosigkeit, seien die großen Probleme dieser Gruppe.

All das bricht sich nun an Weihnachten besonders bahn, so die Befürchtung bei der Telefonseelsorge. Allein in Bayern sind deshalb rund 150 Ehrenamtliche an den Feiertagen im Einsatz. Erreichbar sind sie unter den Nummern 0800/1110111 oder 0800/1110222.