Diana Damrau über Musik: "Es gehört zum Mensch sein"

Nicht nur einmal, sondern gleich zweimal tritt die Sopranistin Diana Damrau am Samstag in Bad Wörishofen auf. Das Programm ihrer Opern Gala "Kings and Queens" hat Damrau eingekürzt, um es einem möglichst großen Publikum präsentieren zu können. Grund sind die Corona-Bestimmungen. Die sind mittlerweile soweit gelockert, dass das Festival der Nationen in der Kneipp-Stadt stattfinden kann. Vor vollem Haus auftreten kann Damrau aber noch nicht.

Neustart mit "Lichtgeschwindigkeit"

Sie versuche möglich zu machen, was gehe, sagt Damrau im BR-Interview. "Gott sei Dank", habe sie jetzt wieder Konzerte. Wobei es mit Lichtgeschwindigkeit wieder losgegangen sei. Der Kalender sei voll, auch mit Auftritten, die nachgeholt werden müssten.

Damrau: "Musik, Kultur und Kunst keine Freizeitbeschäftigungen"

Im Rückblick auf die strengen Beschränkungen für Kulturveranstaltungen während der Corona-Pandemie sagt die Sopranistin: "Ich glaube, was wir alle in dieser Zeit gespürt haben, ist, dass Musik, Kultur und Kunst keine Freizeitbeschäftigungen sind. Es gehört zum Menschen, es gehört in unsere Gesellschaft, es gehört zum Mensch sein”, sagt Damrau. Bei ihren Auftritten jetzt, merke sie den Durst des Publikums, etwa an den Standing Ovations am Ende eines Programms.

Sopranistin liebt Rock aus den 80ern

Einen kleinen Einblick gab Damrau auch in ihr Privatleben. Musik gebe es da Tag und Nacht. Einmal, weil Damrau die Stücke auf die sie sich vorbereitet nicht loslassen. Im Moment träume sie deshalb von der Oper Anna Bolena, sagt die Sopranistin. In den Hintergrund treten die Opern aber, wenn sie mit ihrem Mann, dem Opernsänger Nicolas Testé, in der Küche steht. "Wir sind beide Kinder der 80s", sagt Damrau. Ihr Mann sei eher funky und sie selbst eher rockig und auch die beiden Söhne brächten dann noch ihre Playlists dazu.

Verwandtentreffen im Unterallgäu

Mit Bad Wörishofen und dem Unterallgäu hat Diana Damrau eine enge Verbindung. "Wir sind eigentlich Allgäuer fast" sagt die Sopranisten. Jeder Auftritt in der Region sei fast so etwas wie ein Verwandtentreffen. Damraus Vater ist in Bad Wörishofen geboren und auch in der Nähe von Mindelheim hat die Sopranistin Verwandte.