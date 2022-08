Sophia Blenda besingt schwermütig "Die neue Heiterkeit"

"I am fearless, I am fierce", ich bin furchtlos, ich bin unerschütterlich. Das singt Sophia Blenda in dem Stück "Fear is an empty space", das weniger Song als Mutmach-Meditation ist. Über eine wabernde Klavierbegleitung wiederholt Blenda ihr Mantra. Ihr lyrisches Ich will sich nicht mehr von Ängsten leiten lassen: Angst vor Terror, Angst vor der Klimakatastrophe, Angst vor sexualisierter Gewalt. All diese Bedrohungen könnten Gefühle der Lähmung hervorrufen, so Blenda. Aber auch bei Ängsten gelte es, zu differenzieren: "Ängste wirken anziehend, und wenn man sich ihnen zu lange hingibt, werden sie immer mehr, und immer weniger rational. Das ist eben das Ding: Manche Ängste sind berechtigt, und da muss man wissen, wenn es einem zuviel wird."

Wie kriege ich die eigenen Ängste in den Griff?

Zur Auseinandersetzung mit eigenen Ängsten gehört für Blenda auch, die gesellschaftlichen Gegebenheiten in Frage zu stellen: Im Song "BH" beschäftigt sie sich mit einem Gegenstand, der als praktisches Kleidungsstück, aber auch als Instrument der Sexualisierung gelesen werden kann: "Irgendwann weiß ich nicht mehr, weil der BH ja zu Beginn als eine Art Schutz verkauft wurde, ob das der Grund ist, dass Frauen BHs tragen, oder ob es gewollt ist, dass dieses Körperteil bedeckt und in eine gewisse Form gebracht wird. Das habe ich mich in diesem Song halt gefragt."

Sie singt in einem steten Fluss mal englisch, mal deutsch

Die markant-minimalistische Musik auf "Die neue Heiterkeit" ist vom Album "Party" der amerikanischen Musikerin Aldous Harding inspiriert. Praktisch kein Schlagzeug oder Percussion, dafür viel atmosphärisches Klavier, das von Blenda mit Soundeffekten aus der Aufnahme-Software GarageBand unterfüttert wurde. Es sind die ersten Songs, die Blenda nicht nur selbst komponiert, sondern auch (zusammen mit ihrem Studio-Kollegen Jakob Heber) selbst produziert hat. Die Songtexte hat Blenda teilweise auf deutsch, aber teilweise auch auf englisch geschrieben: "Das entscheide ich ziemlich aus dem Bauch heraus. Manchmal entscheide ich mich für Englisch, wenn ich etwas sagen will, wo ich das Gefühl habe, auf deutsch wäre das zu plakativ."

Mehrsprachige Songtexte kennt man unter anderem von der Gruppe "Ja, Panik", die für die aktuelle Generation österreichischer Bands ein wichtiger Einfluss ist. Aber für Sophia Blenda reflektiert diese Art zu texten auch einfach die Sprache, die sie und ihr Bekanntenkreis tagtäglich benutzen: "Ich glaube, dass es jetzt schon für alle normal ist, dass dieser Sprachmix im Alltag angekommen ist. Und außerdem hat Falco das ganz früher auch schon gemacht."

Eine Alltags-Platte, die man mal eben zwischendurch auflegen kann, ist "Die neue Heiterkeit" von Sophia Blenda definitiv nicht. Aber wer sich die Zeit für diesen modernen Kammerpop nimmt, wird mit einem im besten Sinne des Wortes sonderbaren Hörerlebnis belohnt.