Sonntagspflicht nicht in allen bayerischen Kirchen

Niemand solle sich wegen Corona davon abhalten lassen, den Sonntag mit einer Eucharistiefeier zu begehen, teilt das Bistum Regensburg auf BR-Anfrage mit. Alle Gläubigen seien dort "herzlich eingeladen" die Sonntagsmessen zu besuchen.

Sonntagspflicht nur in Regensburg und Bamberg

Fast sieben Wochen lang war es gläubigen Katholiken nicht möglich, dem Sonntagsgebot nachzukommen. Während der Ausgangsbeschränkungen im Frühjahr galt ein allgemeines Verbot religiöser Versammlungen.

Die ersten Gottesdienste fanden Anfang Mai wieder statt. Zurück bei der Sonntagspflicht ist man aber nur in Regensburg und im Erzbistum Bamberg. Der allgemeine Dispens, also die Aufhebung des Gebots, gilt dort nicht mehr.

Gläubige sollen keine Gewissenskonflikte haben

In Passau setzt man auf digitale Messen: Bischof Stephan Oster erteile für die Übertragung von Eucharistiefeiern "konsequent die Dispens von der Sonntagspflicht, in der Kirche live an der Messe teilzunehmen".

Auch die anderen vier bayerischen Bistümer befreien ihre Katholiken weiterhin von der Sonntagspflicht. Gläubige sollten nicht in einen Gewissenskonflikt kommen, wenn sie aus Sorge um ihre Gesundheit den Gottesdienst nicht besuchen wollen, teilt etwa das Bistum Eichstätt zur Begründung mit.