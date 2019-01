Songtexte werden tendenziell immer wütender und trauriger

Songtexte in der Unterhaltungsmusik sind seit den 1950er Jahren tendenziell wütender und trauriger geworden: Das wollen zumindest Forscher der Lawrence Technological University in Southfield im US-Bundesstaat Michigan herausgefunden haben.

Für die Studie seien Texte von 6000 Songs der Billboard-Hot-100-Charts aus den vergangenen sieben Jahrzehnten mithilfe eines Computerprogramms analysiert worden. Das funktionierte den Forschern zufolge folgendermaßen: Zunächst analysierte das Programm, welche Gefühle durch die einzelnen Wörter und Ausdrücke in den Songtexten transportiert werden. Die Kombination dieser Gefühle ergab dann die generelle Stimmung eines Songs. Nach diesem Prinzip berechneten die Forscher die Billboard-Gefühlslage eines ganzen Jahres, eines Jahrzehnts und so weiter. Insgesamt einen Zeitraum von 1951 bis 2016.

Seit den 1950er Jahren wurde die Stimmung immer schlechter

Das Fazit der Studie: In den 1950er Jahren waren die Texte noch eher fröhlich – doch von da an ging es bergab mit der Stimmung. Wut, Traurigkeit, Ekel und Angst nahmen immer mehr zu. Der zornige Höhepunkt waren demnach nicht – wie man vermuten könnte - die 60er (Studentenrevolte) oder die 90er (Grunge), sondern das Jahr 2015. 1987 und 1999 waren dagegen Jahre der Trauer. Doch es gibt auch Ausnahmen: im Zeitraum von 1982 bis 1984 war die Songtexte weniger wütend als in allen anderen Jahren. Und in den 70er Jahren sei die Zahl der fröhlichen Texte sogar gestiegen.

Insgesamt bleibt aber ein negatives Bild: So beliebt wie in den 1950er Jahren waren fröhliche Songtexte nie wieder. Eine Erklärung für diese Entwicklung liefern die Forscher allerdings nicht. Zumindest lässt sich aber sagen, dass die Ergebnisse nur für die USA gelten. Denn die Billboard-Hot-100-Charts beziehen sich auf den US-amerikanischen Musikmarkt. Sie beruhen darauf, welche Lieder sich dort gut verkaufen und im Radio beziehungsweise bei Streaming-Diensten viel gespielt werden. Auch wenn die USA natürlich insgesamt einen großen Einfluss auf den Weltmarkt haben und Chart-Songs auch in anderen Ländern erfolgreich geworden sind.

Manche Menschen genießen traurige Songs

Doch es wäre falsch, durch Songtexte auf die Gefühlslage einer Nation schließen zu wollen. Wer traurige oder wütende Musik hört oder macht, ist nicht unbedingt selber traurig oder wütend. So gibt es unter Psychologen beispielsweise das Phänomen der "Traurigkeitsgenießer". Wie eine Studie im Fachblatt Frontiers in Psychology 2016 herausgefunden hat, ist für diese Menschen traurige Musik ein ganz besonderer Genuss.

Auch die Frage, welchen Einfluss gesellschaftliche Normen und Moralvorstellung auf das Musikangebot zum Beispiel in den 50er Jahren hatten, beantwortet die Studie nicht. So waren die Charts aus dieser Zeit vielleicht auch kein Spiegel der Gefühlslage der Menschen, sondern eben einfach das, was damals verfügbar war. Und als Musiker seine Wut und Trauer wortreich zu besingen schickte sich einfach nicht.

