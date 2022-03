Songs wie abgedunkelte Interieurs: Folk-Noir von King Hannah

Als Craig Whittle Hannah Merrick in einem Lokal in Liverpool sah, in dem sie als Kellnerin arbeitete, sprach er sie sofort an. Der Gitarrist hat die gebürtige Waliserin zuvor als Sängerin auf der Bühne gesehen. Mit dieser einfühlsamen Vokalistin wollte er unbedingt Musik machen. Merrick versuchte es mit Whittle. Man ging miteinander in den Übungsraum, Whittle holte ein paar Freunde dazu und es klappte. So entstand King Hannah, eine Band mit einem Namen wie aus dem Alten Testament. Nach der umjubelten Veröffentlichung einer Maxi-Single ist jetzt das Debutalbum des Duos erschienen. Im ersten Song des Albums A Well-Made Woman erzählt Merrick gleich die Geschichte, wie Whittle sie im Lokal kennengelernt hat.

Auch wenn Whittle aus Liverpool und damit aus der Stadt der Beatles kommt, mit dem leichtfüßigen Pop der Fab Four haben seine Songideen wenig gemeinsam. Whittle ist eher am sepia-gefärbten Indie-Rock der 90er Jahre à la Mazzy Star interessiert, an stilistischen Eigenbrötlern wie der Kölner Krautrockband Can. Holprige Grooves bilden das Fundament, über dem Sängerin Hannah Merrick versponnene, somnambule Vocals breitet. Müde klingt die Stimme dieser Königin, trotzdem ist sie zu feinen, stimmlichen Nuancen fähig.

Die Sängerin bekennt sich zu peinlichen Vorfälle & überwindet sie

Mit lakonischem Tonfall erzählt sie düstere Geschichten, wie das auch schon Nick Cave getan hat. Bloß hätte der nie offenbart, dass er mal mit zehn Bettnässer gewesen ist, zu beschämend so etwas für einen Rockstar wäre das wohl. Hannah Merrick singt jedoch über solche Dinge und über die Krankenschwester, die ihr damals Mut gemacht hat, in dem Song All Being Fine.

Gitarrist Craig Whittle hält sich zurück, schiebt kurze, atmosphärische Instrumentals zwischen die epischen Balladen seiner Partnerin und singt nur einmal selbst. Das Album wird von einer nachdenklichen Stimmung durchzogen, wie man das beispielsweise auf von Portishead kennt. Merrick entfaltet in Rückblicken ihre Vergangenheit, fasst in Worte, was passiert ist, skizziert mit wenigen Worten Geschehnisse und Prinzipien.

Songs wie abgedunkelte Innenräume

Die Band, für die Kapellmeister Whittle zuständig ist, fügt wenige Töne, Sounds und Riffs hinzu. So entstehen intim wirkende Gespinste aus Text und Musik.

King Hannah schreiben Songs, die wie Innenräume sind, das Licht gedimmt, die Heizung nur ein wenig hochgedreht. Ungemütlich ist es trotzdem nicht. Die Sängerin, die Protagonistin dieser Musik, gibt Auskunft über persönliche Erlebnisse. Ihre Geschichten unterscheiden sich nicht sehr von dem, was jede und jeder von uns erlebt haben dürfte, als Kind, als Heranwachsender.

Dass dieses Debutalbum keine fröhlichen Popmusik enthält, sondern düsteren Noir-Folk, existenzielle Suchbewegungen und trotzige Standortbestimmungen einer jungen Frau ist kein Manko, sondern ein Gewinn.

I’m Not Sorry I Was Just Being Me, das bravouröse Debut von King Hannah, ist bei city slang erschienen.