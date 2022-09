Songs mit Widerhaken: Stepha Schweiger und "Tiny Moment"

Offenbar hat alles so angefangen Ende der Siebziger Jahre in Regensburg: Stepha Schweiger hört John Cale, Multiinstrumentalist, Mastermind hinter Lou Reed’s "Velvet Underground“. Er besingt die Einsamkeit des Langstreckenläufers beim Verfertigen von Kunst: "Baby you know?“ - „Baby you know“ – das war auch der Name der Band, in der Stepha Schweiger angefangen hat, zu singen: mit Punk- Attitüde, Rock-rebellisch und voller Inbrunst.

Stepha Schweiger suchte früh nach Identität, nach Abgrenzung vom muffigen, konservativen, reaktionären, ländlichen Umfeld, in dem sie groß wurde. "Baby you know“ gilt demnach als Keimzelle für die "Regensburger Szene“. Aber Stepha Schweiger blieb nicht in Bayern. Sie zog nach Berlin, um Musik zu studieren, Musik zu entwickeln: "Ich hab mich schon sehr für Neue Musik und Existentialismus in der Philosophie interessiert. Und dann habe ich aber ziemlich schnell angefangen zu komponieren. Dann war ich ein Vierteljahr lang in New York, hab dort auch komponiert, mich aber geflüchtet in eine andere Welt. Ich hab ja schon mit 15 angefangen, Songs zu schreiben und zu rebellieren. Ganz am Anfang hab ich Thomas Bernhard vertont, dann auch mal Goethe. Und jetzt bin ich immer mehr zu Virginia Woolf gekommen, von der hab ich dann einen Text vertont als Musiktheater, 2017 wurde das uraufgeführt. Und über Virginia Woolf bin ich dann zu Katherine Mansfield gekommen", sagt Schweiger über ihre Kompositionsarbeit.

Stepha Schweiger spielt Klavier und singt – singt Texte, die, passend zur kommenden Jahreszeit, etwas düster eingefärbt sind. Texte, die, wenn sie nicht von ihr selbst stammen, schon so etwas wie Vorlagen sind für Stepha Schweiger: Texte von Virginia Woolf, Silvia Plath oder eben: Katherine Mansfield.

Drei CD-Produktionen hat Stepha Schweiger nun schon vorgelegt mit Textvertonungen von Katherine Mansfield: "The Moon Is No Door" ist das aktuelle Bandprojekt der Stepha Schweiger, "Tiny Moment“ das aktuelle Album. Neun Songs, die unterschiedlicher nicht sein und klingen können, auch wenn sie sich den Groove teilen. Eher schleppende, gechillte Beats, nichts Aufgeregtes. Die Wirklichkeit ist schon aufregend genug.

Nächster Live-Auftritt: 21.9.22 in der Alten Mälzerei, Regensburg

