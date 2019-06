"Songs an einem Sommerabend" hinter Würzburger Klostermauern

Carolin No gibt Heimspiel nach Babypause

Die Newcomer erhoffen sich, dass das Festival zum Karriere-Sprungbrett wird. So wie es dem Liedermacher-Carolin No bereits gelungen ist. Das Ehepaar, das in Waldbüttelbrunn im Landkreis Würzburg zuhause ist, beginnt nach gut fünf Monaten Babypause ihre diesjährige Konzertsaison mit einer Art Heimspiel im Park von Himmelspforten.

"Songs an einem Sommerabend" - auch das Wetter soll mitspielen

Musik-Kabarettist und Moderator Matthias Brodowy wird – so wie schon im vergangenen Jahr - durch ein gutes Dutzend Programmpunkte führen. Die Songs dafür stehen fest, allesamt Lieder, die noch Texte haben, wie Ado Schlier betont. Fehlt nur noch der Sommerabend. Aber auch der scheint sich pünktlich zum Open Air am Wochenende einzustellen. Apropos Wetter: in über drei Jahrzehnten wurden nur zwei Konzerte wegen Gewitter oder Hagel abgebrochen.