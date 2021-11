Songpoet Philip Bradatsch: Symbiose aus Hoffnung und Wehmut

Sein Markenzeichen ist ein knackiger Westcoast-Sound – mal mit Country-Einschlag, mal eher funky. Dazu gibt es Texte, die in Gefühlen schwelgen und dafür ungewöhnliche, sehr poetische Bilder finden. Philip Bradatsch ist von Kritikern schon mit Tom Petty oder gar Bob Dylan verglichen worden – und das zu Recht, denn Bradatsche Liedtexte haben auch als Gedichte Bestand und seine Musik ist trotz aller emotionalen Intensität immer sehr entspannt.

Songs zur Corona-Pandemie

Wie derzeit viele Alben ist auch "Die Bar zur guten Hoffnung" während der Corona-Pandemie entstanden. Liveauftritte waren während der Lockdowns nicht möglich, stattdessen hat Bradatsch an Songs gearbeitet. Allerdings waren das, so sagt er, "die hoffnungsvollsten und fröhlichsten, die ich jemals geschrieben habe. Vielleicht war das auch so eine Gegenreaktion, dass man sagt, kein Mensch braucht jetzt irgendeine Musik, die einen noch mehr runterzieht."

Und tatsächlich zieht sich ein Begriff durch viele Texte, der auch im Albumtitel auftaucht: Hoffnung. Allerdings muss man Bradatsch widersprechen, wenn er von einem fröhlichen Album spricht – bei vielen seiner Songs wie etwas "Schatten über'm Land"oder "(Dich werd ich erinnern) Theresa" paart sich die Hoffnung mit Wehmut oder Sehnsucht, aber Bradatsch zündet in seinen Text dann doch immer ein Licht am Ende des Tunnels an.