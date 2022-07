"Song-Krieg": Lawrows Sprecherin kämpft mit Britney Spears-Zitat

Dass sie hin und wieder Gedichte schreibt, daraus macht Maria Sacharowa, die Sprecherin des russischen Außenministeriums kein Hehl, schließlich gibt sich auch ihr Chef Sergei Lawrow betont poetisch ("Gewehr raucht in der Taiga"). Gern "schießt" die 46-jährige Diplomatin mit Zitaten aus ihren eigenen Werken um sich, zuletzt bei einem Auftritt im Ural, wo sie aus ihrem nach eigenen Worten "intimen" Bekenntnis "Offenbarung" vortrug: ""Es sind Hunderte von Menschen in der Nähe. Es liegen Tausende von Leichen herum. Sie alle rufen mir Prophezeiungen zu, du wirst für immer allein bleiben, so ist dein Schicksal, dein Schicksal ist Einsamkeit."

"Abheben, weg von dieser Lüge"

Jetzt erlaubte sich Sacharowa, aus ihrem Songtext "Juni" zu zitieren. Unmittelbarer Anlass: Ned Price, der Sprecher des US-Außenministeriums, hatte Russland aufgefordert, "einen nachvollziehbaren Grund" zu liefern für direkte Kontakte mit Washington. Bisher kämen lediglich "immer mehr Brutalität und Aggression gegen die Ukraine". Per Telegram erwiderte Sacharowa: "Der Juni ist also vorbei, ihre Macht schwindet und ich werde abheben, weg von dieser Lüge." Das von der Lawrow-Sprecherin "erstmals auf Englisch" getextete Lied, in dem sich diese Zeile findet, wurde von der russischen Sängerin Lusia Chebotina (25) tatsächlich aufgenommen, allerdings ist die Interpretin der englischen Sprache hörbar nicht gewachsen.

In dem Song arbeitet sich Sacharowa am Licht und den Düften des Junis ab, bittet ihren "liebsten Freund" jedoch auch darum, Schluss zu machen: "Fühlt sich an wie Qual, ist aber wohl normal" ("This feels like torture/ I guess it’s fortune"). In der Folge beteuert die Autorin, dass kein Grund besteht, die Trennung zu bedauern: "Never mind" und "Mir geht´s gut".

"Gefühle kommen wie sie wollen"

Auf die Frage, warum sie ausgerechnet auf Englisch dichtete, antwortete Sacharowa, das sei ihr ganz privater Beitrag zur "Importsubstitution", also im Kampf gegen die Sanktionen. Aber sie wagte auch eine psychologische Erklärung: "Emotions come in the form and in the words in which they come." (Gefühle kommen nun mal in der Form und den Worten, wie sie wollen). Normalerweise schreibe sie auf "Geschäftsreisen und in Flugzeugen", so die umstrittene Poetin.

Sie ließ es nicht nehmen, ihrem amerikanischen Amtskollegen auch mit einem sehr ironisch gemeinten Britney Spears-Zitat aus deren 1998 veröffentlichten Song "Baby One More Time" zu überraschen. "Meine Einsamkeit bringt mich um", hatte Autor Max Martin damals geschrieben, und weiter: "Ich muss gestehen, ich bin immer noch davon überzeugt, den Verstand zu verlieren, wenn Du nicht bei mir bist. Gib mir ein Zeichen. Schlag mich noch einmal!"

Russland zunehmend isoliert

Damit spielt Sacharowa natürlich auf die Bemühungen des Westens an, Russland zu isolieren, was nach Moskaus Lesart nicht funktioniert hat. Allerdings hat Putin tatsächlich mittlerweile kaum noch "Freunde": Das Verhältnis zu China ist stark abgekühlt, nachdem Staatschef Xi Jinping eine Einladung nach Moskau brüsk abgelehnt hat, und die zentralasiatischen Nachbarn, allen voran Kasachstan, gehen ebenfalls in "Deckung".

Für eine ständig präsente Spitzen-Diplomatin ist Sacharowa überhaupt ungewöhnlich polemisch. So sagte sie über Boris Johnsons angekündigten Abgang: "Es ist für jeden offensichtlich, dass sich liberale Regime in der tiefsten politischen, ideologischen und wirtschaftlichen Krise befinden. Großbritanniens halbtote Lage ist alarmierend. Unkontrollierbarkeit, Chaos, Kulmination - Experten zufolge die Hauptmerkmale." Johnson sei vom "eigenen Bumerang getroffen" worden. Sacharowa predigte auch gleich eine "Moral" aus der Geschichte: "Versuchen Sie nicht, Russland zu zerstören. Russland kann nicht zerstört werden. Sie können sich daran die Zähne ausbrechen und ersticken."