Sonderschau über Orakel im Museum Quintana in Künzing

"Orakel. Antike blickt in die Zukunft" ist der Titel einer Sonderausstellung, die heute Abend im Museum Quintana in Künzing eröffnet wird. Dabei geht es um das Orakel von Delphi und andere Phänomene, bei denen in der Antike versucht wurde, in die Zukunft zu schauen.

Die Götter wurden befragt

Der antike Umgang mit dem Blick in die Zukunft unterscheidet sich von modernen Sichtweisen deutlich. Viele Kulturen der Vergangenheit waren überzeugt, dass göttlicher Wille das Weltgeschehen bestimmt. Daher wurden, wo auch immer ein Blick in die Zukunft unternommen werden sollte, die Götter befragt. Hierzu dienten Orakel in verschiedenster Form und an den unterschiedlichsten Orten.

Die Ausstellung "Orakel. Antike blickt in die Zukunft" in Künzing beschäftigt sich mit den Orakeln der griechisch-römischen Antike. Orakel sind Weissagungen, die an bestimmten Orten nach einem festgelegten Ritus und zu festgelegten Zeiten, an denen die Gottheit als anwesend gedacht war, erteilt wurden. Die Ausstellung bietet einen Überblick über die Vielfalt der Möglichkeiten, die unseren Vorfahren zur Verfügung standen, um die Zukunft zu erforschen.

Blick in die eigene Zukunft wagen

Jeder Besucher kann mit dem bekannten "Pythagoras-Orakel" auf antike Weise einen Blick in die eigene Zukunft wagen. Eröffnet wird die Ausstellung im Museum Quintana heute Abend um 19 Uhr, zu sehen ist sie bis zum 16. Dezember.

Überregional bekannt ist das Museum Quintana in Künzing durch die bedeutenden Römerfunde und die Reste eines antiken Amphitheaters, die in dem ehemaligen Römerkastell an der niederbayerischen Donau entdeckt wurden. Aus Künzing stammt auch der größte römische Waffenfund, der bislang nördlich der Alpen gemacht wurde.