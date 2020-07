Sonderschau im GNM: "Halle 1. Ein Experiment"

Die Ausstellungshalle des Germanischen Nationalmuseums in Nürnberg (GNM) stand leer und so entwickelte das Museum in knapp drei Monaten eine Sonderschau, die das Experimentieren in den Mittelpunkt stellt. Insgesamt sind rund 40 historische Objekte zu sehen, denen zeitgenössische Fotoarbeiten gegenübergestellt werden.

China in Sachsen: Porzellan das "weiße Gold"

Einen Schwerpunkt bildet das sogenannte Böttger-Porzellan. Der Apotheker Johann Friedrich Böttger behauptete zu Beginn des 18. Jahrhunderts aus Silber Gold herstellen zu können. Das Experiment scheiterte. Dafür präsentierte Böttger die Rezeptur des "Weißen Goldes" und schuf damit die Grundlage des bis heute weltberühmten Meißener Porzellans.