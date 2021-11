Sonderführungen zu jüdischem Leben in Nürnberg

Zwei fast vergessene Geschichten aus dem bewegten jüdischen Leben in Nürnberg erzählt der Verein Nürnberger Felsengänge im Rahmen von Sonderführungen an den beiden letzten November-Wochenenden. Bei den Führungen am 20. und 21. sowie am 27. und 28. November geht es zum einen um Nürnberg als ein Zentrum des weltweiten Hopfenhandels im 19. Jahrhundert. Dies hatte vielen jüdischen Familien in Nürnberg Wohlstand gebracht.

Nürnberger Neptunbrunnen verkauft, kopiert, gestohlen

Mit dem Reichtum einer jüdischen Familien verknüpft ist auch die Geschichte des Nürnberger Neptunbrunnens. Das Original des eindrucksvollen barocken Brunnens war nach dem Dreißigjährigen Krieg als Friedensmal gegossen worden. Aus Geldnot verkauften es die Nürnberger allerdings nach Russland. Ende des 19. Jahrhunderts ließ der jüdische Hopfenhändler Ludwig von Gerngross eine Kopie des Brunnens gießen, die bis heute im Nürnberger Stadtpark steht. Während des Zweiten Weltkriegs war das Original von den Nazis geraubt und im Panierskeller unter der Altstadt versteckt worden. Nach Kriegsende wurde es an die damalige Sowjetunion zurückgegeben.

Führungen durch Altstadt, Museum und Keller

Die Führungen des Fördervereins beginnen am Hauptmarkt und besuchen das Stadtmuseum Fembohaus sowie den Panierskeller unter der Nürnberger Altstadt. Die Führungen finden an den beiden Samstagen (20.11.21 und 27.11.21) stündlich zwischen 11.00 und 17.00 Uhr statt sowie an den Sonntagen (21.11.21 und 28.11.21) halbstündlich zwischen 11.00 und 17.00 Uhr.