Sonderausstellung zu E.T.A. Hoffmann: Fantastik in Wort und Bild

"Phantaskop: Hoffmann inspiriert!" ist der Titel einer Sonderausstellung im E.T.A.-Hoffmann-Haus in Bamberg. Ab Sonntag wird sie gezeigt. Acht zeitgenössische Künstler und Künstlerinnen haben Hoffmanns Fantastik in Bild und Wort umgesetzt.

E.T.A. Hoffmann – ein vielseitiger Künstler

E.T.A. Hoffmann war ein Multitalent. Er arbeitete als Karikaturist, Zeichner, Schriftsteller, Komponist, Jurist, Kapellmeister und Musikkritiker. An "Das Fräulein von Scuderi" oder "Lebensansichten des Katers Murr" kam kaum ein Schüler im Deutschunterricht vorbei. Knapp fünf Jahre lebte und wirkte er in Bamberg und die Stadt sieht deshalb Hoffmann als auch als "ihren" berühmten Sohn an. Vor 200 Jahren, am 25. Juni 1822, starb er in Berlin. Anlässlich seines 200. Todestages finden auch in der Domstadt zahlreiche Veranstaltungen statt.

"Phantaskop: Hoffmann inspiriert!"

Der Aufenthalt von Ernst Theodor Amadeus Hoffmann in Bamberg hätte ihn als Mensch und Künstler nachhaltig geprägt, so das Kulturamt. Unter dem Titel "Unheimlich fantastisch" finden in diesem Jubiläumsjahr zahlreiche Veranstaltungen in verschiedenen Kunstsparten statt. Für die Sonderausstellung "Phantaskop: Hoffmann inspiriert!" hat das Kulturamt Bamberg acht zeitgenössische Künstlerinnen und Künstler eingeladen, sich in den fantastischen Kosmos Hoffmanns zu begeben und in eigenen Werken darauf zu antworten.

"Sie reagieren sehr unterschiedlich auf Hoffmanns Schaffen und zeigen in Illustration, Wortkunst, Videokunst, Skulpturen, Bildern und Installationen fantastische Positionen der Gegenwart, die einmal mehr auf die nachhaltige Aktualität der Themen Hoffmanns hinweisen", heißt es in einer Mitteilung des Kulturamtes Bamberg. "E.T.A. ist tot, seit 200 Jahren. Sein Geist aber lebt. In diesem Haus. Und wird in jeder einzelnen Arbeit in ganz besonderer Hinsicht sichtbar."

Ausstellung am Schillerplatz von Dienstag bis Sonntag geöffnet

Dem Einfangen von Hoffmanns Phantasie widmet sich in der Ausstellung unter anderem Nora Gomringer, die Ingeborg-Bachmann-Preisträgerin und Lyrikerin. Auch Werke der Künstlerinnen Rosa Brunner, Dagmar Ohrndorf sowie Sophie Reyer, des Zeichners Stephan Klenner-Otto, des Autors Andreas Ulich, des Visual Artists Sebastian Magnus und der Künstlerin Elisabeth Liselotte Kraus sind zu sehen.

Ausgestellt sind die Werke im kleinen, nur 3,50 Meter breiten E.T.A.-Hoffmann-Haus am Schillerplatz in Bamberg. Geöffnet ist das Museum dienstags bis sonntags von 13.00 bis 17.00 Uhr.