Sonderausstellung zu afrikanischer Keramik in Weiden

Was heute die Behördenverlagerung ist, hat vor gut 30 Jahren auch im Museumsbereich in Bayern schon stattgefunden: dass die Staatsregierung staatliche Museen oder Exponate aus München oder Nürnberg in die Regionen bringt. Entstanden ist daraus etwa das Internationale Keramikmuseum in Weiden.

Keramik ist einer der ältesten Werkstoffe überhaupt. Ohne Keramik gäbe es Vieles nicht, sagt Angelika Nollert, die Direktorin der Neuen Sammlung in München. "Keramik hat von Anfang an den Menschen befähigt zu bauen, zu heizen, Feuerstellen zu nutzen, zu kochen, Wasser zu speichern. Also im Grunde diese ganzen Bedürfnisse des Lebens hängen ganz eng mit Keramik zusammen."

Das Internationale Keramikmuseum in Weiden widmet sich der Geschichte der Keramik, aber auch der zeitgenössischen Keramik, bis hin zum feinsten Porzellan. Weiden ist Porzellan-Stadt, noch heute wird hier in zwei Unternehmen Geschirr "Made in Germany" produziert. Im Museum sind Gebrauchs- und Zierkeramik aus sieben Jahrtausenden zu sehen, Koch- und Essgeschirr aus dem Vorderen Orient, Jahrtausende vor Christi Geburt gefertigt. Aber auch Spielzeug, kleine Tierfiguren, die einen Wagen ziehen. Dazu griechische Amphoren, chinesisches Porzellan aus der Qing-Dynastie oder auch Skulpturen. Die Exponate stammen aus aller Welt.

Sonderausstellung aus der Sammlung Herzog Franz von Bayern

Das Internationale Keramikmuseum ist ein städtisches Museum, das von sechs staatlichen Museen in München bespielt wird. Zum 30. Geburtstag des Museums in Weiden startet nun eine Sonderausstellung mit Highlights aus der Sammlung Herzog Franz von Bayern. Die Exponate stammen aus mehr als 20 afrikanischen Ländern und sind seit dem 19. Jahrhundert gefertigt worden. Ohne Töpferscheibe, ohne Brennofen, ohne Glasur – das zeichnet die afrikanische Keramik aus.

Zu sehen sind Figuren, aber auch sogenannte Seelengefäße für Medizin und Ahnenkult. In erster Linie steht bei der Ausstellung das Künstlerische, die Verzierungen im Vordergrund, weniger der Gebrauch.

Keramik aus Afrika – die Sonderausstellung ist im Internationalen Keramikmuseum noch bis Februar 2021 zu sehen.