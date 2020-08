Sonderausstellung "Flaschenpost" auf der Cadolzburg

Das Wahrzeichen der Hohenzollern in Franken – die Cadolzburg im Landkreis Fürth. Heute ein Museum, in dem die Geschichte und das Leben auf dieser Burg von den Hohenzollern bis in die Moderne nachgezeichnet wird. Und es erinnert auch an seine letzten Bewohner: In den Jahren 1934 bis 1945 wurde hier die Führungsriege der Hitlerjugend ausgebildet. Die neue Ausstellung "Flaschenpost" belegt das.

Die Cadolzburg und ihre NS-Geschichte

Eine Flaschenpost mit nationalsozialistischen Parolen wurde im Burggraben entdeckt und geborgen. Ihr Fund war der Auslöser für die Ausstellung, die das Leben auf der Burg in der NS-Zeit beleuchtet. Dabei stehen nicht nur Dokumente und Fotos im Mittelpunkt – auch Zeitzeugen, die von Schülern der Cadolzburger Mittelschule interviewt wurden, wie Uta Piereth, Kuratorin des Burgerlebnismuseums Cadolzburg erklärt.

"Es war uns wichtig mit Schülern zu arbeiten, die eben damals so alt waren wie die jungen Menschen, die hier auf die Schule gekommen sind, auf die HJ-Gebietsführerschule. Und es war für uns auch wichtig, den Ball an die Besucher aller Altersgruppen zurückzuspielen. Zu sagen, wenn ihr das alles lest, wisst, erfahrt, was macht das mit euch?" Uta Piereth, Kuratorin des Burgerlebnismuseums Cadolzburg

Zeitzeugen berichten

An Audiostationen sind die Interviews mit Zeitzeugen zu hören, die den Alltag der Jugendlichen auf der Burg schildern. Dabei wird deutlich, wie die Jugendlichen auf ihre Laufbahn als Soldaten vorbereitet wurden. So erzählt ein Zeitzeuge, der auf der Nazischule ausgebildet wurde: "Ja , wir haben da sogenannte Geländespiele gemacht. Da waren wir im Wald – da hat man sich tarnen müssen und halt schauen, dass man halt Gefangene macht – vor allem die Fahne erwischt."

Aufrüttelnde Medienstationen

Eine besondere Rolle in der Ausbildung spielten damals auch Lieder, die, so die Ausstellungsmacher "geschmettert, verinnerlicht, aber nicht hinterfragt wurden". Gespräche mit Zeitzeugen beeindruckten die Jugendlichen. Wie die Jugendlichen hier manipuliert wurden, zeigt sich auch an einer anderen Medienstation der Burg, an der 22 Zeitzeugen aus der Region ihre ganz persönlichen Geschichten erzählen. Eine Medieninstallation, die unter die Haut geht – in einem Teil der Burg, der in den letzten Kriegstagen in Flammen aufging.