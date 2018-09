Liebes-Umwege im "Sommernachtstraum" am Münchner Volkstheater

Sie haben gesagt, Aktualisierung gibt es nicht unbedingt. Wo spielt der "Sommernachtstraum" dann? Im Hier und Jetzt, in unserer Zeit, München 2018, oder wann?

Es spielt auf einer Theaterbühne, spielt in einem, nennen wir mal, in einem Orkus, einer Traumwelt, einem Nimbus, in dem Puck die Seile zieht, dieser Puppenspieler. Er führt in dieser einen Nacht allen vieren in ihren jeweils eigenen Albtraum vor, die Dynamiken ihres Begehrens. Alle vier erleben ihr Begehren aus jeweils ihrer Perspektive. Wir werden auch wiederholen, und man wird immer den Blick des einen sehen, wie er das Begehren des anderen wahrnimmt und umgekehrt. Das wird zum Horrortrip.

Das heißt, mal die Perspektive, die Sichtweise des anderen einzunehmen, kann uns allen eigentlich nicht schaden? Gerade in Liebesdingen wird das ja eher selten gemacht.

Selten gemacht, und auch, glaube ich, ganz aktuell politisch ist das ja auch interessant, dass es gerade sehr schwierig ist, die Perspektive des anderen einzunehmen. Das ist gerade das Spannende, zu sehen, was wer ist eigentlich, man ist ja nicht entweder Täter oder Opfer, man ist immer beides, und im Begehren fühlen wir uns ja meistens als Opfer, der andere sieht uns ja aber oft auch als Täter, ob wir ihn jetzt lieben oder nicht. Selbst wenn wir ihn verfolgen, und er möchte uns nicht, sind wir Täter. Wenn wir ihn abweisen sind wir Täter, für den anderen sind wir immer der Täter.

Glauben Sie an die Liebe?

Ich glaube an das Gefühl der Liebe, ja, aber ich glaube auch daran, dass man verstehen könne sollte, woher die Dinge kommen. Ich glaube nicht, dass man damit zynisch ist, sondern versucht, es zu verstehen. Ich glaube, das Gefühl was man hat, wird nicht unwahrer, wenn man versteht, wo es herkommt.

Wie sieht die Bühne aus im Volkstheater?

Auf der Bühne steht eine Bühne. Da steht die Bühne des Filmsets von Baz Luhrmanns „Romeo und Julia“. Wir haben mit Gefangenen zu tun, in die in ihrem Begehren, in ihrem Albtraum, gefangen sind in der schönsten Liebesgeschichte der Welt, also doppelt bestraft.

Shakespeare "Sommernachtstraum" wieder am 24. und 30. September im Münchner Volkstheater.