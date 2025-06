"Sommermärchen der Stimmen" 115.000 Gäste bei Deutschem Chorfest

Es war ein "Sommermärchen der Stimmen", bilanzierte der Nürnberger Oberbürgermeister Marcus König nach den vier Festivaltagen. 14.000 Sängerinnen und Sänger präsentierten sich bei über 600 Konzerten beim Deutschen Chorfest in Nürnberg. Die Innenstadt Nürnberg sei am Wochenende musikalische verzaubert worden, so der Veranstalter. Tausende Menschen lauschten, sangen und feierten friedlich und fröhlich.

Gemeinsames Singen in U-Bahn und Altstadt

Unter dem Motto "Stimmen der Vielfalt" wurde die Vokalmusik in unzähligen Facetten gefeiert. Von Mittwoch bis Sonntag kamen 115.000 Besucherinnen und Besucher nach Nürnberg, um zuzuhören und auch selbst mitzusingen. Vielerorts luden - auch abseits der großen Bühnen - Menschen zum gemeinsamen Singen ein: ob in der U-Bahn oder in den Straßen der Altstadt. Auch in sozialen Einrichtungen fanden Chorkonzerte statt. Rund 400 Chöre und Vokalensembles aller Genres präsentieren sich.

Christian Wulff, Präsident des Deutschen Chorverbandes und Bundespräsident a.D., sprach von einem enormen Interesse: "Das Deutsche Chorfest hat Brücken gebaut, in einer Zeit, in der Mauern entstehen." Über 200 Helferinnen und Helfer unterstützten das Festival.