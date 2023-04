Sommerliebe und Apokalypse: "Roter Himmel" von Christian Petzold

Petzold erfindet sich neu

Die Konstellationen wirken nie festgeschrieben – und das passt zu der ausgelassenen Stimmung, die sich in dem Ferienhaus manifestiert. Der Regisseur scheint den Zuschauerinnen und Zuschauern im Kino ein fideles carpe diem zuzurufen, ein: Genießt den Moment, es könnte der letzte sein! "Roter Himmel" überrascht als eigenwillige Kombination aus Ferienfilm und subtil angedeutetem, apokalyptischen Horror: In der Nähe der Ostsee brennen die Wälder, wie das im Sommer 2022 in Norddeutschland tatsächlich vielenorts der Fall war.

Die Idee zu dem Film kam Petzold aber schon zwei Jahre zuvor – während er in Paris an Covid erkrankte, als er dort seinen letzten Kinofilm "Undine" dem französischen Publikum vorstellte: "Ich lag vier Wochen im Bett und in diesen vier Wochen hatte ich Fieberträume, die sich alle im Sommer abspielten. Dann gab es die Waldbrände in der Türkei. Ich bin mit meiner Frau dorthin gefahren und wir haben Waldbrandgebiete besucht. Und dann dachte ich: Lichtungen, nachts, der Wald … ."

Vorbild Éric Rohmer

Christian Petzold hat sich mit "Roter Himmel", seinem 18. Film, neu erfunden. Bekannt ist er für eher statische, strenge Werke – dieser aber strahlt durch die flüssige Montage von Bettina Böhler und die gelenkig wirkende Kamera von Hans Fromm etwas Verspieltes aus, erinnert an die lichten Meereskomödien des Franzosen Éric Rohmer, der für Petzold schon immer ein Bezugsrahmen war. "Roter Himmel" besitzt zudem Momente, die an Shakespeares "Sommernachtstraum" erinnern – und ergänzt das alles noch um eine Prise Dystopie: Die Waldbrände kommen näher, offizielle Ansagen, das Gelände zu evakuieren, sind zu hören, der Himmel strahlt wie im Titel durch die Feuer rot, Sirenen heulen, Asche regnet auf die Idylle herab.

Da schwingen Klimawandel und Artensterben mit, einmal ganz konkret, als man ein Wildschweinrudel durch den Wald flüchten sieht und einem Frischling das Fell brennt. Kurze Zeit später ist das Jungtier tot. Katastrophe und Unbeschwertheit begegnen sich in "Roter Himmel", Leichtigkeit und Bedrohung, Begehren und Tod. Dass das nie schwer wirkt, sondern immer mit Poesie und Zärtlichkeit erzählt wird, ist des Regisseurs große Kunst, die diesmal mit untergründiger Ironie und bisweilen sogar Situationskomik durchsetzt ist.