"Sommerhausen Festival": erfolgreiche Premiere bei Nieselregen

Sommerhausen zwischen Würzburg und Ochsenfurt ist eine Perle am Main: idyllische Gassen, hochwertige Gastronomie und eine lebendige Kulturszene. Und so sind die knapp 2.000 Sommerhäuser durchaus gewohnt, dass bei ihnen vor der Haustüre "was los" ist. Die Premiere des "Sommerhausen Festivals" brachte nun aber schon größere Dimensionen ins kleine Sommerhausen: 2.500 Gäste und gleich sechs Bühnen, die über den gesamten Ort verteilt waren.

Sechs Bands, sechs Bühnen, ein Dorf

An den verschiedenen Spielorten gaben sechs Musikgruppen im Verlauf des Abends je vier oder fünf halbstündige Kurzkonzerte. Die zahlenden Besucher konnten von Spielort zu Spielort flanieren. Es gab zahlreiche Stände mit Essen und Sommerhäuser Wein, überall in den Gassen hatten die Restaurants und Weinstuben geöffnet. Die insgesamt 2.500 Karten waren schon im Vorfeld ausverkauft, so dass der Nieselregen den Publikumszuspruch nicht minderte.