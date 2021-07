Sommer-Lektüre-Tipp: Mit Sommerbüchern im Anthropozän

Till Hein: "Crazy Horse"

Bei Seepferdchen werden die Männchen schwanger. Hätte man jetzt nicht auf Anhieb gewusst, ist aber natürlich eine interessante Sache. Man kann das gesellschaftlich weiterdenken oder sich bei dem nur scheinbar nerdigen Thema Seepferdchen allgemein festlesen. Dafür ist in dieser Saison ein tolles Buch erschienen: "Crazy Horse" von Till Hein, Untertitel: "launische Faulpelze, gefräßige Tänzer und schwangere Männchen".

"Seepferdchen sind die großen Individualisten der Meere. Echte Freaks. Ein Torso mit einem Tragebeutel wie bei einem Känguru, unabhängig voneinander bewegliche Chamäleon-Augen, eine lang gezogene Schnauze wie bei einem Ameisenbär sowie eine Art Affenschwanz zum Festklammern", heißt es in "Crazy Horse". Und dabei seien sie unglaublich langsam und trotzdem Gewinner der Evolution! Wissenschaftsjournalist Hein hat jede Menge Seepferdchen-Erkenntnisse zusammengetragen, die sonst kaum ihren Weg in den Alltag von Nicht-Spezialisten gefunden hätten - aber will man nicht genau das im Urlaub: unbekannte Welten entdecken, ein ganz anderes Leben leben? Der Dichter Joachim Ringelnatz war übrigens immer schon Seepferdchen-Romantiker; Ringelnatz ist ein Pseudonym und ein Matrosenausdruck für - genau, Seepferdchen. Steht auch bei Till Hein.

John Green: "Wie hat Ihnen das Anthropozän bis jetzt gefallen?"

Im Kleinen steckt ja oft das große Ganze, wer von Seepferdchen liest, bekommt es bald mit dem Anthropozän zu tun, dem Zeitalter, in dem der Mensch die Welt in die Finger bekam. Nicht unbedingt zu ihrem Besten. "Wie hat Ihnen das Anthropozän bis jetzt gefallen?", fragt US-Autor John Green, der als Jugendbuchautor gilt, mit "Das Schicksal ist ein mieser Verräter", zum Beispiel, oder "Schlaft gut, ihr fiesen Gedanken". Aber diese Jugendbücher richten sich an Jugendliche bis nach der Rente, da bitte keine Berührungsängste. Im neuen Buch schreibt Green über - alles: Den Halleyschen Kometen, CNN, Teddybären, die Pandemie, eine Welt, in der wir die Macht haben, Arten zu Tausenden auszurotten, aber ein einzelner RNA-Strang uns in die Knie zwingen kann. Die einzelnen Kapitel, ursprünglich Folgen eines Podcasts, enden wie beim online-Bewerten immer mit einem Rating: ein Stern, zwei Sterne, drei Sterne, vier Sterne, fünf Sterne. Denn Bewertungen könnten die literarische Form des Zeitalters sein.

So heißt es in einer Passage: "Sarah merkte an, dass es im Anthropozän keine unbeteiligten Beobachter gibt - nur Beteiligte. Wenn jemand eine Bewertung schreibt, erklärte sie, dann schreibt er eigentlich auch eine Art Lebensbericht - hier ist, was ich beim Essen in diesem Restaurant oder beim Schneiden meiner Haare bei diesem Friseur erlebt habe." Eigentlich geht es also vor allem um die vielen Geschichten hinter den kleinen und großen Dingen. Lässig, persönlich, schlau.

Alphonse Karr: "Reise um meinen Garten"

Und zu den großen Geschichten hinter den ganz kleinen Dingen noch ein All-Time-Favourite, übrigens sehr lockdown-fähig - im Falle des Falles. Alphonse Karr: "Reise um meinen Garten". Karr war ein begeisterter Zuhause-Bleiber im 19. Jahrhundert und großer Kenner der Dramen und Wunder hinterm Haus. Das liest sich dann zum Beispiel so: "Der Ameisenlöwe rührt sich nicht, man könnte fast meinen, er sei tot oder eingeschlafen, seine Zangen verraten ihn nicht durch die geringste Bewegung. Ah! Beute taucht auf; eine Ameise … " Der Erzähler erlebt blutigste Abenteuer und magische Verwandlungen in seinem Gartenurlaub. Faszinierend, wer so auf sein Blumenbeet schauen kann.

Till Hein, Crazy Horse, 240 S., Mare-Verlag, 22 Euro.

John Green, Wie hat Ihnen das Anthropozän bis jetzt gefallen?, übersetzt von Henning Dedekind, Friedrich Pflüger, Wolfram Stöle und Violeta Georgieva Topalova, Hanser Verlag,22 Euro.

Alphonse Karr, Reise um meinen Garten, übersetzt von Carolin Vollmann, 400 S., Die Andere Bibliothek, 44 Euro.