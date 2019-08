Sollte der 20. Juli zum Feiertag werden?

Vor 75 Jahren, am 8. August 1944 und an den darauffolgenden Tagen, ließen die Nationalsozialisten im Gefängnis Plötzensee eine Reihe von Widerstandskämpfern hinrichten. Eine Gruppe um Claus Schenk Graf von Stauffenberg hatte am 20. Juli Adolf Hitler töten und das nationalsozialistische Regime stürzen wollen. Die Operation Walküre scheiterte bekanntlich. Über 200 Menschen, die unmittelbar oder indirekt an dem Umsturzversuch beteiligt waren, wurden danach zum Tode verurteilt. Zum Widerstand gehörte auch Fritz Dietlof Graf von der Schulenburg, der am 10. August erhängt wurde. Christoph Leibold sprach mit dessen Enkeltochter, der ehemaligen Verlegerin und Literaturagentin Elisabeth Ruge.

Christoph Leibold: Sie sehen, was das offizielle Gedenken an den deutschen Widerstand betrifft, Defizite und plädieren dafür, den 20. Juli zu einem Feiertag zu erheben. Jetzt haben es solche Feiertage aber an sich, dass viele Menschen sich über einen freien Tag freuen, ohne über den Hintergrund nachzudenken. Was wäre dennoch Ihrer Meinung nach mit so einem Feiertag in der Sache gewonnen?

Elisabeth Ruge: Ich glaube, es wäre trotzdem ein Gewicht, das gelegt würde auf die Anerkennung des Widerstands in seiner Gesamtheit und dass die Gesellschaft den Widerstand nicht unbedingt vor Augen hat, wenn sie versucht, ihre eigene Identität zu konstituieren. Der Widerstand ist so verkleistert worden, ideologisch sowohl in der Bundesrepublik als auch in der DDR über viele Jahre, nachdem die Widerständler ja auch erst mal verpönt waren oder eben noch Staatsverräter waren in den Augen der Öffentlichkeit. Und da stellt sich für mich die Frage, warum wir so wenig anfangen können mit diesen Menschen, die ja immerhin ihr Leben riskiert haben.

Damit meine ich nicht nur die konservativen Militärs oder die Offiziere, die für die meisten Menschen den 20. Juli darstellen. Sondern ich meine die Netzwerke, die zusammengekommen waren, um das Attentat oder den Attentatsversuch zu ermöglichen. Da waren Sozialdemokraten dabei. Da waren Menschen dabei, die aus christlichem Glauben Widerständler geworden waren. Es waren Kommunisten dabei. Es waren Beamte, Offiziere, sehr unterschiedliche Menschen. Und ich glaube, wenn wir diesen 20. Juli zu einem Gedenktag machen, dann werden wir eben an die ganze Bandbreite des Widerstands erinnert. Es gab viele Deutsche, die sich mutig verhalten haben – nur eben nicht genügend. Und die große Mehrheit waren Nazis oder Mitläufer. Aber die Menschen, die Widerstand geleistet haben, sind mir zu wenig präsent in unserem kollektiven Bewusstsein.