Solidarisch in Krisenzeiten: Eine Werkstatt, vier Künstlerinnen

Ein Rückgebäude im Nürnberger Stadtteil St. Johannis. Neben Architekten, Fotografen und Malern findet sich im ersten Stock eine Werkstattgemeinschaft, die nun schon seit mehr als einem Vierteljahrhundert besteht: Die Goldschmiedin Sabine Steinhäusler erinnert sich noch genau an den Tag, als sie die alte Spielzeugwerkstatt das erste Mal betrat. "Da waren riesige Maschinen drin, Stanzen und Pressen, und der ganze Raum war voller Öl, zum Teil sind auch da hinten immer noch Ölflecken an der Wand, und wir standen da und dachten Wow!, das ist ja wirklich ein wahnsinnig toller Raum, überall Fenster, obwohl es so verranzt ausgeschaut hat, haben wir gesehen, das hat ein Potential."

Eine Frauenwerkstatt formiert sich

Schnell waren Mitstreiterinnen gefunden, die den 200 Quadratmeter großen Raum beleben wollten: Sabine Steinhäusler, Christiane Zeising, Annette Zey und Sabine Ziegler. Sie alle kennen sich vom Studium an der Akademie der Bildenden Künste in Nürnberg. Jede hat natürlich ihre eigene Werkbank, hinzu kommen die Maschinen, die man gemeinsam benutzt: Ziehbank, Walzen oder eine Drehbank. Ein kleines Schweißgerät haben sich die vier sogar gemeinsam gekauft. Auch sonst hat das gemeinschaftliche Arbeiten Vorteile, sagt Christiane Zeising. "Man hilft sich gegenseitig. Wenn eine eine technische Frage hat, oder auch bei Fragen der Gestaltung, ist es ganz hilfreich, wenn man mal einen Kollegen fragen kann. Mit anderen zusammen ist es einfach eine ganz andere Arbeitsatmosphäre, man hat da viel mehr Möglichkeiten, sich zu entwickeln."

Zu den ersten Ausstellungen kamen gerade mal die eigenen Eltern und vielleicht zwei Kunden. Seitdem haben die vier Gold- und Silberschmiedinnen Dutzende Aktionen gemacht, so gibt es zum Beispiel jedes Jahr mindestens eine Ausstellung, die Einladungskarten werden noch per Post verschickt. Über die Jahre haben sie so ein treues Publikum "herangezogen", dem man natürlich auch immer wieder etwas Neues präsentieren will.