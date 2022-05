Solarenergie aufs Kirchendach: Ein Pfarrer für die Klimawende

Welche Zukunft erwartet die nächsten Generationen? Der evangelische Pfarrer von Germering setzt sich seit Jahren für den Klimaschutz ein. "Wir, also meine Generation oder auch die Älteren, haben eine Verantwortung, weil wir jetzt noch die sind, die entscheiden können, wie es weitergeht", sagt er. "Und deswegen sehe ich mich auch in der Verantwortung, wirklich etwas zu tun."

Gründung einer kircheneigenen Betreibergesellschaft

Mit Solarenergie etwa: Da müsste noch viel mehr vorangehen, findet Pfarrer Lorenz. Auf den Flachdächern der evangelischen Dietrich-Bonhoeffer-Gemeinde in Germering wird deshalb bald eine Solar-Anlage montiert, und zwar auf dem Dach des Kindergartens. "Der ist natürlich super geeignet für die Photovoltaikanlage, weil der tagsüber betrieben wird." Gerade in der Mittagszeit, wenn die Sonne am stärksten scheine, sei die Küche bestens für eine eigene Verbrauchsanlage geeignet. "Von daher freuen wir uns, dass es dieses Jahr klappt."

Gut drei Jahre musste Pfarrer Lorenz dafür kämpfen. "Dadurch, dass ich immer wieder nachgefragt habe, ist unsere Anlage das Pilotprojekt für die kircheneigene Betreibergesellschaft, die jetzt im Dekanat München gegründet wird. Und ich hoffe, dass viele Gemeinden unserem Beispiel folgen."

"Solar-Ausbau ist ein wichtiger Beitrag zum Klimaschutz"

Gerade die Kirchen können mit dem Solar-Ausbau an ihren Gebäuden einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz leisten, davon ist Pfarrer Lorenz überzeugt. Doch leicht sei es nicht, das Thema voranzutreiben. "Ich würde mir schon noch mehr von unserer Kirche wünschen", sagt er. Die Kirche rede oft von Zukunft. Leider sei dann meistens die eigene Zukunft gemeint mit ihren immer weniger werdenden Mitgliedern.

Michael Lorenz engagiert sich auch außerhalb seiner Kirche: Er hat die Solar-Genossenschaft "Sonnensegler" mitbegründet. Über sie können Menschen in öffentliche Solaranlagen investieren. "Ich denke, Geld ist genug da. Oft hakt es an den Finanzen der Kommunen oder auch daran, dass die Verwaltung keine Zeit hat. Und da wollen wir eben einspringen."

Bald auch Photovoltaik-Anlage für städtischen Kindergarten

Auch die städtische Germeringer Kita bekommt von der Genossenschaft bald eine Photovoltaik-Anlage. Lorenz will nicht warten, bis die Politik handelt. "Irgendwann fragen uns die Kinder und Jugendlichen wenn sie alt sind: 'Warum habt ihr damals nichts gemacht'?"

Das will sich Michael Lorenz nicht vorwerfen lassen. Schon 2019 hat er in Germering gut 1.500 Menschen zur Klima-Demonstration zusammengetrommelt. Doch nur demonstrieren reichte ihm nicht. "Um die Klimaziele zu erreichen, braucht es ein umfassendes Umdenken und ein schnelles Handeln. Und zwar von jedem Einzelnen", sagt Lorenz. "Natürlich müssen wir uns einschränken, wir müssen unser Leben umstellen. Aber ich denke, das birgt auch viele Chancen."

Trotz der dramatischen Nachrichten zum Thema Klima: Michael Lorenz ist es wichtig, Hoffnung zu vermitteln. Denn Angst, sagt er, hemmt.