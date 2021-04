Sogar getrennt unzertrennlich: Die neue Serie "Fosse/Vernon"

Eine Beziehung so kompliziert wie das Leben

Fosses Suchtverhalten wird auch in dieser Serie thematisiert: Arbeit, Alkohol, Tabletten, unzählige außereheliche Affären – man fragt sich, wie Verdon überhaupt mit diesem Mann verheiratet sein konnte und warum sie sich nie hat scheiden lassen, obwohl das Paar die letzten sechzehn Ehejahre getrennt voneinander mit anderen Partnern lebte. Die Antwort ist so kompliziert wie das Leben selbst. Denn die symbiotische Verbindung zwischen diesem Showbiz-Paar war ein extrem komplexes Gefüge. Fosse-Darsteller Sam Rockwell spricht gar von einer "Co-Abhängigkeit".

Außergewöhnliche Beziehungen verlangen natürlich nach außergewöhnlichen Erzählformen. Die Serie erzählt deswegen nicht chronologisch, sondern schildert in acht Epsioden verschiedene wichtige Etappen aus dem Leben der beiden. Mal geht es um berufliche Erfolge, mal ums Scheitern. Eine Episode skizziert Anfang und Ende der Beziehung. Und immer geht des darum, wie sich Verdun und Fosse gegenseitig aus kreativen Löchern helfen – oder sich hineinstoßen. Zusätzlich illustriert wird das Innenleben von Fosse und Verdon durch bekannte Songs aus ihrer gemeinsamen Zeit am Broadway, die mal vom Band kommen, mal direkt in die Handlung eingebunden werden.

Traumata, die verbinden

Eine weitere psychologische Ebene wird durch permanente Zeitsprünge innerhalb der Episoden eröffnet: Sie reichen zurück bis in die Kindheit von Fosse und Verdon und machen ihre Persönlichkeiten noch etwas greifbarer. Nach und nach zeigt sich, dass ihre tiefe Verbindung auch von ähnlichen traumatischen Erlebnissen zehrt. Beide waren in jungen Jahren Opfer sexuellen Missbrauchs, haben von Nahestehenden das Gefühl vermittelt bekommen, nicht gut genug zu sein und kämpfen gegen innere Dämonen.

So plakativ viele dieser Lebenserfahrungen auch inszeniert sein mögen – die Darstellung passt perfekt zu diesem Paar, das für das Rampenlicht lebte. Am Schluss, wenn der Vorhang fällt und Fosse stirbt, ist klar: Der Mann, den Verdon bis zum Schluss geliebt hat, war kein egomanisches Monster, sondern ein Mensch, der das Drama liebte und lebte. So wie sie.

Die Serie "Fosse/Verdun" startet am Karfreitag (2.4.) auf Disney+.