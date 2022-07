Soforthilfe für ukrainische Künstler um 800.000 Euro aufgestockt

Der Soforthilfe-Fonds für ukrainische Kulturakteure, den das Goethe-Institut und die Kulturstiftung des Bundes gemeinsam im vergangenen Frühjahr gestartet haben, wird fortgeführt und um 800.000 Euro aufgestockt. Das teilte die Kulturstiftung mit. Kulturschaffende in der Ukraine sollen laut Goethe-Institut durch schnelle Überbrückungshilfen vor Ort und in der Diaspora unterstützt werden. Stipendien von jeweils 2.000 Euro sollen "an langjährige Partner und Partnerinnen beider Institutionen für den Erhalt von kulturellen Szenen" ausgezahlt werden.

Unterstützung auch für belarussische und russische Kunstschaffende

Die Kulturstiftung unter dem Vorsitz von Kulturstaatsministerin Roth will nicht nur ukrainischen Künstlerinnen und Künstlern helfen, die unter dem Krieg Russlands gegen die Ukraine leiden: Auch belarussische und russische Künstlerinnen und Künstler sollen nun zusätzlich mit insgesamt 200.000 Euro unterstützt werden, wenn sie etwa wegen ihrer Kritik am russischen Angriffskrieg politische Verfolgung riskieren oder ihr jeweiliges Land verlassen mussten.

Im ersten Nothilfeprogramm konnten den Angaben zufolge knapp 250 Stipendien vergeben werden. Die Kulturschaffenden, die die Unterstützung bekamen, hielten sich größtenteils noch in der Ukraine auf, einige auch in Deutschland und Polen.

Insgesamt 8,7 Millionen Euro für neue Kulturvorhaben

Insgesamt hat der Stiftungsrat der Kulturstiftung des Bundes neue Kulturvorhaben im Umfang von 8,7 Millionen Euro bewilligt. Zum Beispiel wurde mit 3,9 Millionen Euro ein neues Programm für inklusive Kunstpraxis ausgestattet, das für Künstlerinnen und Künstler mit Behinderungen bessere Zugangs- und Arbeitsbedingungen in Kulturinstitutionen schaffen soll. Zudem beteiligt sich die Kulturstiftung mit 500.000 Euro an einem Programm zur Aufarbeitung der Kolonialpolitik in Hamburg.

Mit Material von epd und kna.