Sönke Wortmann inszeniert in Düsseldorf "Menschen im Hotel"

Greta Garbo, John Barrymore, John Crawford, viele weitere Stars: Als Hollywood 1932 den Roman „Menschen im Hotel“ von Vicki Baum verfilmte, waren die besten damals verfügbaren Schauspieler dabei. Mitten in der Weltwirtschaftskrise spielte dieser Film so viel Geld ein, dass die Produktionsgesellschaft starke Gewinne machte. Nun bringt Sönke Wortmann, einer der erfolgreichsten deutschen Kinoregisseure, „Menschen im Hotel“ auf die Bühne des Düsseldorfer Schauspielhauses.

Die Stimme der Erzählerin kommt aus den Lautsprechern. Auf der Bühne sitzen Leute in der Lobby eines modernen Hotels. Sie lesen Zeitung, fragen nach Post, trinken etwas, beobachten einander. Ein Mann stürzt herein und will unbedingt ein Zimmer haben, ein teures, und auch am Abend teuer essen. Der Anzug schlottert ihm am Leib. Der Buchhalter Herr Kringelein ist todkrank. Nun will er sein über Jahrzehnte hinweg mühsam erspartes Geld auf den Kopf hauen und sich endlich etwas leisten.

Überlebenskampf und Einsamkeit

Er trifft auf einen verarmten Baron, der sich als Fassadenkletterer und Dieb sein Dasein verdient. Auf einen Militärarzt mit zerfetztem Gesicht. Auf eine junge, attraktive Frau, die weiß, dass sie ihre Jugend und Attraktivität möglichst gewinnbringend einsetzen muss. Weil das ihr Kapital ist. Vicki Baum erzählt in „Menschen im Hotel“ vom Kapitalismus, der alles durchdringt, vom Überlebenskampf und der Einsamkeit.

Plüsch und Nostalgie sucht man im Bühnenbild vergebens. Das Hotel in Sönke Wortmanns Inszenierung ist ein kalter Bau von heute. Aber die Kostüme erinnern an die zwanziger Jahre. Sönke Wortmann: „Der historische Bezug ist klar da. Allerdings ist es auch so, dass ein Hotel oder der Mikrokosmos eines Hotels sich ja nicht wesentlich verändert hat. Es kommen ja die schrägsten Leute da zusammen. Männer und Frauen, reiche Leute, die sind ja alle da und treffen sich und gehen wieder auseinander. Das ist eine Konstellation, die es damals gab und heute auch, die mich sehr interessiert.“