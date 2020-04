So wurde vor 75 Jahren Dachau befreit

Wenn er bei den Appellen kurz vor der Befreiung umgefallen wäre, hätte das seinen Tod bedeutet, betont Isaak Ackermann: "Der hat mir das Leben gerettet, der hat mir das Leben gerettet!" Bevor die US-Army das eigentliche KZ erreicht, stoßen die GIs auf einen Zug voller Leichen. Es ist ein Transport aus dem KZ Buchenwald. Als amerikanischer Soldat kommt Georg Stefan Troller, ein Jude aus Wien, am 1. Mai nach Dachau und da steht der Zug noch immer da. Troller, später ein bekannter Journalist, macht Fotos, die heute wichtige Zeitdokumente sind: "Zuerst, als ich da eintrat und es lagen diese ganzen Leichen herum, habe ich mir gedacht, das sind Wachspuppen, die ein wahnsinnig gewordener Anatom da ausgestreut hat, vielleicht, damit die amerikanische Wochenschau was zu drehen hat in dem Lager. Und dann erst sah ich, dass das alles meine Leute waren und ich ebenso gut da hätte liegen können, wenn mich nicht so und so viele Zufälle gerettet hätten. Jeder von uns hätte da liegen können."

"Die Erinnerungen werden mich immer verfolgen"

Zum 75. Jahrestag der Befreiung hatte die KZ- Gedenkstätte eine große Befreiungsfeier geplant, die am Sonntag stattfinden hätte sollen, und eine Woche mit vielen Begegnungen. Umso bitterer war die Absage wegen der Corona-Krise, bedauert Gedenkstätten-Leiterin Gabriele Hammermann: "Insgesamt mehr als 70 Überlebende und 19 US-Soldaten, die das KZ Dachau und seine Außenlager 1945 befreit haben – die wollten alle zu dieser Veranstaltung kommen. Manche von ihnen erstmals seit 75 Jahren!"

Am Sonntag wird die KZ Gedenkstätte dann Botschaften von Überlebenden online stellen, die sie aus aller Welt eingeholt hat. Einer der Autoren ist David Lenga aus Polen, der heute in den USA lebt: "Als ich von Auschwitz aus am 31. August 1944 in das KZ Dachau geworfen wurde, fand ich mich in einer Hölle auf Erden wieder. Dann wurde ich in das schreckliche Arbeitslager Kaufering verlegt. Diese Erinnerungen werden mich immer verfolgen."