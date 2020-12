So wirkte Papst Franziskus als Krisenmanager in der Pandemie

Januar 2020, unter dem Fresko des Jüngsten Gerichts in der Sixtinischen Kapelle tauft Franziskus die Kinder von Vatikanangestellten – wie jedes Jahr im Januar, zum Fest der Taufe des Herrn. Vieles, was in diesen Tagen noch selbstverständlich scheint, wird bald nicht mehr möglich sein.

Ende Januar betet der Papst bereits für die Erkrankten

Es ist Sonntag, der 26. Januar, als Franziskus erstmals eine Krankheit erwähnt, an der in der chinesischen Provinz Hubei bereits rund 200 Menschen gestorben sind. Knapp 10 000 haben sich infiziert. "Ich möchte den Menschen nahe sein und für sie beten, die an dem Virus erkrankt sind, das sich in China ausgebreitet hat."

Im März gibt es plötzlich nur noch ein Thema. Die Intensivstationen in Italien sind überlastet. Das Corona-Virus aus dem fernen China ist angekommen. Die Lombardei ist die am schwersten betroffene Region in Europa. Tausende sterben ohne Abschied von ihren Angehörigen nehmen zu können. Kirchen werden zu Leichenhallen umfunktioniert, um die Toten einigermaßen würdevoll zu verabschieden. Dann werden die Särge auf Militär-LKW verladen. Die letzte Reise führt oft in das Krematorium einer Nachbar-Provinz.

Der Papst lebt quasi in Quarantäne

Im Vatikan lebt der Papst quasi in Quarantäne. Aber jeden Morgen feiert der 83-Jährige im Gästehaus Santa Marta die Messe – live übertragen im Fernsehen. "In diesen Tagen gibt es viel Angst", so Franziskus damals. "Die Angst der alten Menschen, die allein sind, in den Altenheimen oder den Krankenhäusern oder zuhause, und die nicht wissen, was geschehen wird. Die Angst der Berufstätigen ohne feste Anstellung, die darüber nachdenken, was sie ihren Kindern zu essen geben sollen, und Zeiten des Hungers auf sich zukommen sehen."

Deprimiert habe das Kirchenoberhaupt nicht gewirkt in dieser Zeit, sagt der Münchner Kardinal Reinhard Marx, der über Video mit ihm in Kontakt stand. Franziskus habe sehr aufmerksam wahrgenommen, was in der Welt passiert. Für die katholische Theologin Johanna Rahner ist der Papst normalerweise "ein Mensch, der vom Dialog, vom Zugehen auf die anderen lebt." Die Hälfte seines Charismas sei die Begegnung. In der Pandemie aber habe sich gezeigt: Franziskus könne auch anders wirken.

Einsam am Pestkreuz

Ende März gilt für 60 Millionen Italiener bereits eine Ausgangssperre, als Papst Franziskus einen Bittgang durch das menschenleere Rom antritt. Sein Ziel: Die Kirche San Marcello al Corso. Dort hängt das sogenannte Pestkreuz. Im Jahr 1522 soll es der Überlieferung nach die Römer von der Pest befreit haben. Knapp zwei Wochen später steht das Pestkreuz im Regen vor dem Petersdom. Der Papst hat sich zu einer, nie dagewesen Zeremonie entschlossen. Nach einer Andacht wird er den Segen "urbi et orbi" spenden, wie sonst nur an Weihnachten, Ostern und nach einer Papstwahl. Zuvor aber weitet er in einer Ansprache den Blick. Die Pandemie zeige, wie verwundbar eine Gesellschaft sei, in der Gewinnstreben und Egoismus herrschten. "Wir sind verängstigt und fühlen uns verloren. Wie die Jünger des Evangeliums wurden wir von einem unerwarteten heftigen Sturm überrascht. Uns wurde klar, dass wir alle im selben Boot sitzen, alle schwach und orientierungslos sind, aber zugleich wichtig und notwendig, denn alle sind wir dazu aufgerufen, gemeinsam zu rudern. Alle müssen wir uns gegenseitig beistehen. Auf diesem Boot befinden wir uns alle, alle."

In 180 Ländern erleben Fernsehzuschauer diesen Moment live. Nach fast einer Stunde dann der Segen "urbi et orbi", der Stadt und dem Erdkreis, vom Papst erteilt vor einem leeren Platz. Der Jesuit Andreas Batlogg vergleicht das Bild mit Don Quichotte. "Er hat ja, als er mit der Monstranz segnete, fast wie Don Quichotte gewirkt gegen die Windmühlen." Natürlich sei der Papst nicht so naiv zu denken, er könne mit einer Monstranz ein Virus vertreiben. Das Zeichen sei vielmehr gewesen: "Wir sitzen alle im selben Boot. Das betrifft auch mich." Und die katholische Theologin Rahner sieht in der zerbrechlichen Gestalt auf dem leeren Petersplatz den Anspruch "mit dieser rituellen Handlungen tatsächlich das Dasein Gottes, die Verheißung des Daseins Gottes in die Welt hinauszusprechen".

In Italien bleiben die meisten Kirchen geschlossen. Gottesdienste mit Gemeinde sind verboten. Doch gegen Ende der Fastenzeit mehren sich die Zeichen der Hoffnung. Am Palmsonntag steigen Pfarrer auf Dächer um Messe zu feiern. Der Papst freilich muss die Osterfeierlichkeiten nahezu allein im abgeriegelten Petersdom begehen.

Trotz Lockerungen mahnt der Papst zu Besonnenheit

Im Mai kehrt langsam wieder etwas Leben ein auf den Straßen Roms. Mehr als 30.000 Italiener sind bereits an Covid-19 gestorben. Doch der zweimonatige harte Lockdown hat gewirkt, die Fallzahlen sind stark gesunken. Auch im Vatikan bereitet man sich auf die Wiedereröffnung vor. Bald werden wieder Pilger und Kunstinteressierte den Petersdom bevölkern. Bei aller Erleichterung über gelockerte Verbote und Einschränkungen, der Papst mahnt zur Besonnenheit. "In dieser Zeit, in der es erste Bestimmungen gibt, um aus der Quarantäne herauszukommen, wollen wir den Herrn bitten: Möge er seinem Volk, uns allen, die Gnade der Umsicht und des Gehorsams gegenüber den Bestimmungen schenken, damit die Pandemie nicht zurückkehrt." Gemeindegottesdienste sind jetzt wieder erlaubt – unter strengen Abstands- und Hygieneregeln. Italien ist noch immer ein katholisches Land. Das zeigt sich auch in der Corona-Krise.

Von Angesicht zu Angesicht – im August

August in Italien. Das Land macht Urlaub, auch ausländische Gäste dürfen wieder einreisen. Zwar steigen die Infektionszahlen leicht an – aber die Lage scheint unter Kontrolle. Auch auf dem Petersplatz sind Pilger und Touristen zurück. Am 2. September erwartet sie eine besondere Attraktion. Die erste öffentliche Papst-Audienz seit Februar. Nicht draußen auf dem Platz oder in der Audienzhalle, sondern im Damasus-Hof, wo sonst Staatsoberhäupter vorfahren, begrüßt Franziskus rund 500 Besucher. "Nach vielen Monaten nehmen wir unsere Begegnung von Angesicht zu Angesicht wieder auf, nicht von Bildschirm zu Bildschirm. Von Angesicht zu Angesicht. Das ist schön!"

Fratelli tutti – Geschwisterlichkeit auch in der Pandemie

Mit dem Herbst ist die seconda ondata, die befürchtete zweite Corona-Welle, in Italien angekommen. Auch im Freien gilt jetzt die Maskenpflicht. Die Infektionszahlen liegen über denen des Frühjahrs. Zumindest aber sind die Kliniken jetzt besser vorbereitet. Im Oktober verlässt der Papst das erste Mal seit vielen Monaten Rom und den Vatikan. Er reist nach Assisi. Am Grab des Heiligen Franziskus will er seine dritte Enzyklika unterzeichnen.

In "Fratelli tutti" skizziert er erneut seine Vision einer gerechteren Welt. Er kritisiert die Auswüchse von Egoismus und Kapitalismus. Seine Forderung nach geschwisterlicher Solidarität auch über Religionsgrenzen hinweg hatte Franziskus schon im Lauf der Corona-Krise immer wieder bekräftigt. "Die gegenwärtige Pandemie hat unsere gegenseitige Abhängigkeit deutlich gemacht: Wir sind alle miteinander verbunden, die einen mit den anderen, sowohl im Schlechten als auch im Guten. Um besser aus dieser Krise herauszukommen, müssen wir dies also gemeinsam angehen. Gemeinsam, nicht alleine, gemeinsam. Alleine nicht, denn das geht nicht! Entweder macht man es gemeinsam, oder man macht es nicht. Wir müssen es gemeinsam tun, alle zusammen, in Solidarität."