So wird um den Erhalt der Sep-Ruf-Villa in München gestritten

In der Hugo-Junkers-Straße in Grünwald stehen zehn gleichförmige, durch eine Mauer miteinander verbundene Häuser aus den 1930er –Jahren – geplant vom Münchner Architekten Sep Ruf. Neun von ihnen stehen unter Denkmalschutz, eines nicht: Haus Nr. 1. Warum diesem einen Haus 1998 per Gerichtsbeschluss der Denkmalschutz-Status entzogen wurde, ist bis heute ein Rätsel.

Kampf um den Erhalt des Gesamtensembles

Das ungeschützte Haus soll nun einem Büro- und Wohnhaus weichen, die Bauverwaltung und eine Mehrheit der Gemeinderäte hielten eine Genehmigung zunächst für unproblematisch. Doch dann protestierten Grüne und FDP, inzwischen mit breiter Unterstützung von Anwohnern, Architekten und Denkmalschützern. Auch die "Sep Ruf Gesellschaft" hat sich inzwischen eingeschaltet und kämpft um das vom Abriss bedrohte Haus. Denn mit dem Abriss und einem Neubau an der Stelle würde die Ansicht des gesamten Ensembles zerstört.

Frühe Bauten von Sep Ruf

Haus Nr. 1 wäre indes nicht das erste Gebäude des prominenten Nachkriegsarchitekten in Bayern, das abgerissen würde: Einige frühe Wohnhäuser des 1908 geborenen Münchner Architekten sind längst Neubauten gewichen, wie Irene Meissner von der Sep Ruf Gesellschaft mitteilt. Das prominenteste darunter war, so Meissner, Rufs Erstlingswerk in München: das Wohnhaus für den Journalisten Karl Schwend in Bogenhausen. Das 1931 errichtete radikal moderne Haus, ein weißer Kubus mit Flachdach, hätte aus der damaligen Münchner Architekturlandschaft singulär herausgestochen.

1933 brachen auch in Sachen Architektur andere Zeiten an. Die Nationalsozialisten genehmigten keine Flachdächer mehr. So konzipierte Ruf für die Grünwalder "Siedlung Herrenwies" – so nannte man das für leitende Angestellten der Junkers Werke in Allach erbaute Ensemble – Satteldächer.