So wird ein Mensch zur Marke im Roman des Youtubers Hank Green

Mit Hank Greens Romandebüt setzt dtv auf die Wiederholung des gigantischen Erfolgs von Greens Bruder John. Die Hoffnung: Da Hank wie John gefragter Star im Netz ist, kann auch er Digital Natives zum Lesen bringen. „Ein wirklich erstaunliches Ding“ von Hank Green ist der erste Titel, der bei bold erscheint. bold ist das neue, von dtv eigens für die Netz Community ab 20 gegründete Label, es steht für typografisch fett und im Englischen auch für mutig, kühn, dreist. Alles im Grunde auch tauglich als Lesestoff einer größeren Zielgruppe, oder?

„Vor einem Jahr habe ich miterlebt, wie sich die Welt in meine beste Freundin verliebt hat. Wir hielten es anfangs für einen großen Spaß, wir lachten darüber, aber dann hat diese Liebe sie zerrissen und anders wieder zusammengesetzt. Wir saßen allein in einem Hotelzimmer, April und ich, und schmiedeten einen Plan, wie wir sie von einem Menschen in eine Marke, in eine Story verwandeln könnten. Und unser Plan ging auf.“ aus Hank Green: „Ein wirklich erstaunliches Ding“

Der Plan der beiden Freunde, ihre ganze Geschichte beginnt am Ende einer durchwachten Nacht. April schleppt sich gerade nach Hause – ein 16-Stunden-Tag im Startup liegt hinter ihr, sie ist müde und überhaupt erschöpft vom Leben in der Metropole New York, die ihre Bewohner auf Abenteuer im Sekundentakt verpflichtet.

Ein nächtliches Treffen und Video mit Roboter Carl

April ist Anfang 20, Designstudium abgeschlossen, den ersten Job hat sie ergattert und dennoch beschränkt sich der Glamour, den das glamouröse New York für sie vorsieht, auf eine Matratze in einem winzigen Apartment. Immerhin, in dieser Nacht, auf dem Weg zu ebenjener Matratze, hält New York tatsächlich eine Überraschung bereit: eine wunderschöne Skulptur, denkt April zunächst. Ein überdimensional großer Roboter, etwas später. In jedem Fall aber etwas wirklich Erstaunliches. Also ruft sie Andy an. Sofort müsse er kommen, erklärt sie ihrem besten Freund. Und wenige Minuten später nehmen die beiden ihr erstes gemeinsames Video auf. „Hallo! Ich bin April May und stehe an der Ecke 23. Straße und Lexington mit einem eigentümlichen Besucher, der unangemeldet in der Stadt aufgetaucht ist. Er muss irgendwann heute Nacht kurz vor drei hier eingetroffen sein und hütet seitdem wie der Wächter einer uralten unbekannten Zivilisation den Eingang zum Chipotle Mexican Grill neben dem Gramercy Theatre. Sein eisig starrender Blick hat etwas merkwürdig Tröstliches, weil – geben wir es ruhig zu – von uns doch keiner wirklich weiß, was wir mit unserem Leben anfangen sollen … anscheinend noch nicht mal dieser über drei Meter große Metallkrieger.“ („Ein wirklich erstaunliches Ding“)

Die Macht der sozialen Medien

Als April am nächsten Morgen aufwacht, ist sie bereits zur Internet-Berühmtheit geworden: Auch in anderen Städten sind Carls gesichtet worden – 'Carl' hatte April den eigentümlichen Besucher spontan genannt. Niemand weiß, wann und warum sie gekommen sind, und vor allem: ob diese stillen und stillstehenden Beobachter den Menschen etwas zu sagen haben. Nur gilt April fortan als ihre Entdeckerin.

Sie wird zur Carl-„Expertin“ in Talkshows und hält ihre Fangemeinde in den Sozialen Medien auf dem Laufenden. Kein Tag, an dem sie mit ihrer natürlichen Art keine Kamera überzeugt. Das ist die persönliche Geschichte, die Hank Green erzählt: Wie schnell eine Frau ihr Misstrauen gegenüber den sozialen Medien ablegt. Wie verführerisch die Aufmerksamkeit einer anonymen Menge ist und wie wichtig der Anschein von Authentizität: „Man hört immer, Macht würde den Charakter verderben … aber niemand sagt einem, wie schnell das passiert!“