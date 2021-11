So will Münchner Komödie Missbrauchsprozess aufarbeiten

Ob diese Ruhe wirklich einkehrt? Das Luxushotel Bayerischer Hof, dem die Immobilie gehört, hat jedenfalls größtes Interesse daran, dass die Komödie die Aufregung um den Strafprozess des Ex-Intendanten möglichst schnell hinter sich lässt. Aber es ist wohl mehr aufzuarbeiten, als nur dieser Einzelfall, nämlich auch die einstigen Umgangsformen: "Es ist ja generell so, dass der Ton am Theater, vielleicht speziell am Boulevardtheater, immer relativ locker war. Also, ich habe vor fünf Jahren auch Anmerkungen gemacht, die ich mich heute nicht mehr trauen würde zu machen. Ich habe sicher auch Frauen gegenüber offensiver gehandelt als ich das heute tun würde, was mit meinem Alter zu tun hat, aber auch mit der veränderten gesellschaftlichen Situation. Natürlich ist mir aufgefallen, dass Thomas Pekny Frauen gegenüber nicht unbedingt zurückhaltend war. Das, was da passiert ist, hat aber total außerhalb des Theaters stattgefunden."

Er hätte in derselben Lage "sicher konsequenter und anders gehandelt", so Heinersdorff, der seinen Vorgänger "streitbar und schwierig" nennt. Es ist kein Geheimnis, dass Pekny, der selbst auch als Bühnenbildner an anderen Häusern tätig war, so manchen Regisseur vergraulte.

"Es braucht einen Schub nach vorne"

Was den Spielplan angeht, muss Rene Heinerdorff mittelfristig dringend für frischen Wind sorgen. Die Komödie bediente nur noch ihr in die Jahre gekommenes Stammpublikum, es fehlte nicht selten an Tempo und Witz: "Generell glaube ich in der Tat, dass das Boulevardtheater einen ästhetischen und inhaltlichen Schub nach vorne braucht, damit es in einer Theaterstadt wie München weiterhin seine Berechtigung hat."

Nun kann Heinersdorff nicht auf volles Risiko gehen und das Boulevardtheater neu erfinden: Die Komödie ist auf ihre Einnahmen angewiesen, muss sich finanziell selbst tragen und damit seine Stammgäste bei Laune halten. Gleichwohl will er vermeiden, dass das Theater ein "schwaches Abbild vom Fernsehen" wird, wie er im Gespräch mit dem BR betont, sondern seinem Gespür folgen, auf "theatralische Kraft" setzen und Neues wagen: "Was ich mir gefallen lassen muss, und da unterscheiden wir uns ganz eindeutig von den Staatstheatern: Wenn es nicht gelaufen ist, habe ich im Sinne eines Wirtschaftsunternehmens, das dieses Theater ist, versagt. Da kann ein Intendant am Staatstheater sagen, ja, hat wirtschaftlich zwar nicht geklappt, aber ich habe ästhetisch etwas auf die Bühne gebracht, was sonst nirgendwo zu sehen ist. Das ist das eine. Das andere ist, man hat gewisse Erfahrungswerte, und das ist das Problem bei der Renovierung des Boulevardtheaters, dass man hier und da auch was bringen muss, was ein alteingesessenes Publikum nicht verschreckt."

Promis wollen dem Haus die Treue halten

Während des Gerichtsverfahrens um Thomas Pekny hatten mehrere populäre Schauspieler angekündigt, nicht mehr an der Komödie im Bayerischen Hof aufzutreten, solange der Intendant im Amt blieb. Rene Heinersdorff musste manchen Star erst mal wieder beruhigen: "Ich bin mit vielen Identifikationsfiguren dieses Hauses wie Michaela May, Jutta Speidel, Janina Hartwig, Christine Neubauer, natürlich sehr früh ins Gespräch gegangen, schon im Sommer, und sie haben mir signalisiert, wenn ich einsteige, dass sie dem Haus dann auch die Treue halten."

Zu den Ideen, die der Rheinländer mitgebracht hat, gehört das eine oder andere Volksstück, das er gern zur Wiesn-Saison in der Komödie auf den Spielplan setzen würde, allerdings nichts, was an den Komödienstadel erinnern würde. Vielmehr denkt er an komödiantische, zeitkritische Gegenwartsstoffe wie im Film "Wer hat Angst vorm Weißen Mann?", wo ein konservativer Metzgermeister plötzlich auf einen schwarzen Asylbewerber angewiesen ist, um seinen Laden zu retten. Und ums geschäftliche Überleben geht es ja auch in der Komödie im Bayerischen Hof.