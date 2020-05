So will Minister Bernd Sibler den Kunstbetrieb wieder starten

Wie es mit den Theatern weitergeht, das will Kunstminister Bernd Sibler in den nächsten Tagen mit den Intendanten besprechen: "Wir werden vermutlich kleinere Formate haben, also beim Ballett zunächst nur Einzeltanz, nichts, was mit Gruppen-Aufführungen zu tun hat, was natürlich auch auf die inhaltliche Gestaltung der Bühnenprogramme Auswirkungen haben wird. Auch bei den Opern, höre ich, dass man halt eher die kleineren Formate aus der Entstehungszeit der Oper machen will und nicht den Triumphmarsch aus 'Aida'. Wir diskutieren auch, ob man die Theaterferien vorverlegen kann, so dass man früher im September wieder beginnen kann und wir müssen schauen, wie wir den Probebetrieb gestalten können."

"Soforthilfe" für Solo-Selbstständige

Nach wie vor klagen Kulturschaffende darüber, dass sie die angekündigte Soforthilfe des Freistaats noch nicht einmal beantragen können, weil das entsprechende Formular immer noch nicht online geschaltet ist. Da naht Abhilfe, verspricht Bernd Sibler gegenüber dem BR: "Wir sind auf der Zielgeraden, dass wir das dritte Programm für Solo-Selbstständige ohne eigene Betriebsstätte abschließen können. Und ich hoffe, dass wir diese Woche alles in trockenen Tüchern haben werden. Es sieht so aus, dass wir in den nächsten Tagen mit der Online-Freistellung beginnen können, aber wir haben noch ein paar Arbeiten zu erledigen."