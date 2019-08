So will Maurin Dietrich den Münchner Kunstverein prägen

Auch Maurin Dietrich benutzt ihn, den derzeit modischen Ausdruck „Narrativ“ – als Hauptwort natürlich. Es geht ihr um die „verschiedenen Praktiken von Narration“, wie sie es ausdrückt. Also, was für Geschichten erzählt wer, wann, warum, und in welchem Zusammenhang? Das Medium ist zweitrangig. Malerei, Skulptur, Fotografie oder Video – es geht immer um die Erzählung.

Dieser „narrative Ansatz“ ist nicht nur in der zeitgenössischen Kunst gerade ziemlich angesagt. Auch alle Politiker, Werber und Philosophen bedienen sich. Doch Maurin Dietrich nimmt man ihre Leidenschaft für Geschichten ab: "Ich bin sehr spät zur Kunst gekommen, bin aus einer Familie, die sich überhaupt nicht – das kann man schon so sagen – für Kunst interessiert hat. Anders als vielleicht bei vielen, die den Beruf ergreifen, kam das bei mir über eine ganz frühe Auseinandersetzung mit ‚Geschichten erzählen’. Und das kam ganz banal über meinen ersten Mitgliederausweis in der Jugendbibliothek, wo ich mich dann relativ schnell durch die Jugendabteilung durchgelesen hatte und dann mussten meine Eltern kommen und mir den Erwachsenen-Ausweis unterschreiben."

Von der Stadtbücherei in Freiburg zur Narration

Damals ist Maurin Dietrich dreizehn, lebt mit ihrer Familie im Schwarzwald. Die große Welt weit entfernt, und doch ganz nah: In der Stadtbücherei in Freiburg findet sie eine Idee von Welt – in Form von Büchern. Mit ihnen verbringt sie viel Zeit, liest – wie sie sagt – alles, was ihr in die Hände kommt. Historische Romane, Schundromane, Dostojewski und die Bücher von J.D. Salinger zum Beispiel.

Vieles habe sie damals nicht annähernd verstanden. Und doch wurde ihr kleiner Kosmos mit Hilfe all der unterschiedlichen Geschichten, Stimmungen und Töne immer größer: "Darüber habe ich dann die Kunst erfahren, also eigentlich über Fragen der Fiktion, über Fragen, was ist eigentlich die eigene Geschichte und was ist darin nicht enthalten. Was will man dem hinzufügen, was übersteigt irgendwie alles, was man sich vorstellen kann."