So will Hetty Berg das Jüdische Museum Berlin führen

Ihre Bücher hat sie schon eingeräumt im neuen Büro, sagt Hetty Berg dem BR. Wegen der Kontakt-Beschränkungen findet das Gespräch über Projekte und Visionen der neuen Direktorin des Jüdischen Museums Berlin am Telefon statt: "Ich glaube, dass es die Aufgabe des Jüdischen Museums in Berlin ist, den Reichtum und die Lebendigkeit der jüdischen Kultur in Vergangenheit und Gegenwart zu zeigen. Wir wollen vor allem das jüdische Leben zeigen, und nicht, wie es so häufig der Fall ist, nur die Geschichte des Todes und der Vernichtung."

Nicht nur Touristen anlocken, auch das Miteinander stärken

Bisher waren drei Viertel des Publikums Touristen. Hetty Berg will jetzt verstärkt einheimische Besucherinnen und Besucher ansprechen: "Denn das Jüdische Museum Berlin kann nur ein relevanter Ort sein in der deutschen Gesellschaft, wenn es gelingt, nicht nur Touristen, sondern auch diese Besuchergruppe anzuziehen. Und ich glaube, es ist sehr wichtig, dass eine unserer Botschaften darin besteht, dass das Zusammenleben unterschiedlicher Gruppen in Deutschland ein wichtiger Punkt ist."